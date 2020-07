Inizia la Coppa delle Regioni UEFA 2018/19

Le qualificazioni per la Coppa delle Regioni UEFA, competizione dilettantistica più importante d'Europa, è in corso di svolgimento per decidere le otto squadre che raggiungeranno la fase finale del prossimo giugno. Lo Zagabria ha vinto l'edizione del 2016/17.

Come funziona

Si svolgono sempre delle qualificazioni nazionali per decidere le squadre che rappresenteranno ogni federazione. San Marino e Malta hanno squadre nazionali amatoriali e non selezioni regionali.

Le squadre regionali sono confermate finora solo per i gironi che si giocano a luglio, mentre le altre sono indicate nei gruppi dalle federazioni.

Ci sono tre gironi nel turno preliminare che si giocherà fino al 23 luglio. Le prime classificate e le due migliori seconde andranno al turno intermedio.

Le vincenti degli otto gironi del turno intermedio - giocati con la formula del mini torneo dal 14 giugno fino al termine dell'anno - si contenderanno la vittoria nella fase finale del prossimo giugno ospitata da una delle formazioni qualificate.

Qualificate per la fase finale: Hradec Králové (CZE)

I gironi

Turno preliminare

Gruppo A (completo)

Qualificate: Dilettanti ERJ Macedonia (MKD), South Wales (WAL)

Gruppo B (completo)

Qualificate: Buzău (ROU)

Possono ancora qualificarsi: Maribor (SVN)

Gruppo C (17–23 luglio): Dostar (KAZ), Ironi Tiberias (ISR), Nevėžis (LTU)*, Paide Linnameeskond (EST)

• Le vincenti dei gironi e le due migliori seconde accederanno al turno intermedio.

Turno intermedio

Gruppo 1 (18-24 ottobre): Russia, Irlanda del Nord*, Portogallo, Amatori ERJ Macedonia

Gruppo 2 (16-22 settembre): Repubblica d'Irlanda, Inghilterra, Slovacchia, Buzău (ROU)*

Gruppo 3 (12-18 settembre): Croazia*, Francia, Lettonia, Vincente Gruppo C turno preliminare

Gruppo 4 (4–10 ottobre): Turchia, Bulgaria*, Bielorussia, Miglior seconda turno preliminare

Gruppo 5 (date/squadra ospitante da confermare): Germania, Serbia, Malta (MLT), Miglior seconda turno preliminare

Gruppo 6 (2–8 ottobre): Spagna, Ucraina*, Azerbaijan, Finlandia

Gruppo 7 (completo):

Qualificate: Hradec Králové.

Gruppo 8 (9–15 ottobre): Italia*, Polonia, Svizzera, Moldavia

*nazione ospitante, se confermato