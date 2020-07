Coppa delle Regioni, tracciata la strada

Le 38 federazioni partecipanti alla Coppa delle Regioni UEFA 2014/15 hanno scoperto il cammino potenziale che conduce alla fase finale del torneo. I sorteggi della fase preliminare e intermedia sono stati effettuati oggi dal presidente della Commissione Calcio Giovanile e Amatoriale UEFA Jim Boyce e da James Cully, che ha ricevuto il trofeo Fair Play 2012/13 come capitano della Regione Orientale dell'Irlanda del Nord.

Giunta alla nona edizione, la Coppa delle Regioni UEFA è riservata a calciatori che non hanno mai giocato a livello professionistico. Si contendono il trofeo i campioni regionali dilettanti delle federazioni partecipanti, o le selezioni nazionali nel caso delle federazioni più piccole. Il Veneto ha vinto l'ultima edizione del torneo in casa a giugno. I rappresentanti esatti di ciascuna nazione al via della prossima edizione saranno confermati la prossima primavera.

Le otto nazioni con il ranking più basso secondo i coefficienti della Coppa delle Regioni UEFA partiranno dalla fase preliminare. I rappresentanti di Galles, Estonia, Kazakistan e Svezia sono inseriti in un gruppo che giocherà dal 23 al 27 luglio, mentre nell'altro sono impegnati Slovenia, Grecia, San Marino e Scozia dal 15 al 19 giugno.

Le vincenti dei due gironi preliminari si uniranno alle 30 squadre al via della fase intermedia, per la quale saranno formati otto gironi, che si concluderanno il 15 dicembre 2014. I rappresentanti dell'Italia, che sperano di emulare l'impresa del Veneto, affronteranno Portogallo, Bosnia- Erzegovina e Bielorussia.

Le otto vincenti dei gironi della fase intermedia si qualificheranno per la fase finale del torneo, in calendario attualmente per le ultime due settimane di giugno 2015. I padroni di casa saranno designati dalla fine di dicembre 2014 tra le federazioni qualificate che manifestino l'interesse.

"La Coppa delle Regioni è un torneo a cui sono molto legato. E' qualcosa per la quale, credo, la UEFA meriti i complimenti – ha dichiarato Boyce -. Abbiamo un torneo per ragazzi che giocano a calcio per divertimento. E' bene ricordarsi che ci sono molte più persone che giocano a calcio per divertimento che non per guadagnarsi da vivere”.

"La UEFA ha offerto a persone di tutta Europa l'occasione di stringere nuove amicizie e di giocare un'importante competizione continentale, qualcosa che forse non avrebbero mai sognato di fare. Desidero esprimere la mia soddisfazione nel vedere così tante persone qui oggi. E' senza dubbio l'affluenza più numerosa mai avuta per il sorteggio della Coppa delle Regioni”.

Sorteggio fase preliminare

Gruppo A (23-27 luglio) : Galles, Estonia*, Kazakistan, Svezia

Gruppo B (15-19 giugno): Slovenia*, Grecia, San Marino, Scozia

Sorteggio fase intermedia

Gruppo 1 (20-24 ottobre): Azerbaigian, Croazia*, Lettonia, vincente fase preliminare Gruppo A



Gruppo 2 (date dc/paese ospitante dc): Germania, Slovacchia, Inghilterra, vincente fase preliminare Gruppo B

Gruppo 3 (25-29 settembre): Serbia*, Bulgaria, Svizzera, Repubblica Ceca

Gruppo 4 (20-24 ottobre): Repubblica d'Irlanda, Ungheria*, Lituania, Israele

Gruppo 5 (23-27 settembre): Ucraina, Spagna, Irlanda del Nord, Moldova*

Gruppo 6 (1-5 ottobre): Turchia, Russia, Malta*, Finlandia

Gruppo 7 (25-29 settembre): Italia, Portogallo, Bosnia-Erzegovina*, Bielorussia

Gruppo 8 (13-17 ottobre): Romania, Polonia*, Francia, Repubblica Ex Jugoslava di Macedonia

*Padroni di casa