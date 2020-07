UEFA Regions' Cup: tabellone completo

Il tabellone per la fase finale della UEFA Regions' Cup in Veneto si è completato con gli azeri del Qarachala che si uniranno ai padroni di casa e ad altre sei squadre dilettantistiche nel sorteggio che si terrà ad Abano Terme il 9 maggio, e che verrà trasmesso in diretta streaming su UEFA.com.

Il Qarachala si è qualificato attraverso il turno intermedio in Lituania. Il biglietto per la fase finale è stato staccato venerdì con il successo per 2-1 contro il Belgrado, finalista nel 2011. Il torneo si giocherà in Veneto dal 22 al 29 giugno.

Le squadre qualificate:

Veneto (ITA)

Eastern Region (NIR)

Isloch (BLR)

Keleti Régió (HUN)

Olimp Moscow (RUS)

Qarachala (AZE)

Selección Catalana (ESP)

Yugoiztochen Region (BUL)

La fase finale rappresenta un’opportunità unica per giocatori dilettanti di esprimersi a un livello professionale, con campi eccellenti, arbitri di massimo livello e superbe infrastrutture. "Sono coinvolto da oltre dieci anni e credo che la Regions' Cup sia una delle competizioni più importanti organizzate dalla UEFA – ha detto Jim Boyce , presidente della Commissione UEFA Calcio Giovanile e Dilettantistico –. Sono stato abbastanza fortunato da poter andare a diverse Regions' Cup e lo spirito e il cameratismo che si crea è qualcosa che resta con i giocatori per molto tempo”.