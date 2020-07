Al Castilla la Coppa delle Regioni

Il Castilla y León AMA ha vinto la Coppa delle Regioni UEFA grazie al gol decisivo al'81' di José Luis Robles che ha regalato la vittoria per 2-1 contro l'Oltenia AMA a Zapresic.



Late header

Antonio Ramírez aveva portato in vantaggio il Castilla nel prio tempo ma poco dopo era arrivato il pareggio di Mirel Adrian Sirbu su punizione. Le speranze dell'Oltenia si sono però spente quando Robles ha insaccato di testa su cross di Alberto Mato.



Buon inizio

E' stato l'Oltenia a renderi pericoloso per primo quando Ionut Stoica ha servito Sirbu, ma Alejandro Aparido è stato bravo a neutralizzare il suo tentativo. Gli spagnoli hanno risposto al 5' quando Andrés González ha crossato per David Alonso, che ci ha provato con un bel tiro al volo respinto però dalle gambe del portiere avversario Octavian Alexandru Popescu.



Risposta Oltenia

Castilla ha aperto le marcature al 20'. Ramírez ha passato ad Alonso, bravo a tagliare la difesa avversaria - l'attaccante ha solo dovuto appoggiare in rete. Solo una volta durante la Coppa delle Regioni UEFA 2008/09 la squadra di Javier Yepes ha concesso un gol e sembrava sicura di poter mantenere la propria rete inviolata, ma dopo soli cinque minuti ha dovuo subire il gol del pareggio. Una punizione profonda di Gabriel Petrovici è stata spizzata di testa dal caitano Nicolae Iovan e Sirbu ha insaccato con relatia semplicità.



Ritmi alti

La ripresa è iniziata con ledue squadre nervose, Ramírez e Robles oltre che Eugen Eusebiu Rioşanu sono stati ammoniti in rapida successione. Andrés González è andato vicino al nuovo vantaggio e la squadra spagnola ha iniziato a dettare i ritmi.



Gloria per Yepes

Quando la gara sembrava indirizzata verso i supplementar, il subentrato Mato ha servito su punizione Robles bravo a insaccare nell'angolino più lontano. L'Oltenia ha provat a buttarsi in avanti e Costinel Radut h avuto na buona opportunità a cinque minuti dal termine, ma il suo tio è stato deviato. Gli spagnoli hanno resistito e il tecnico Yepes può così ritirarsi con un successo dopo 45 anni di carriera.