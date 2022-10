Riepilogo Europa League: PSV e United avanti, vincono Roma e Lazio

Roma e Lazio vincono e tengono accese le speranze di qualificazione agli ottavi di UEFA Europa League 2022/23. PSV Eindhoven e Manchester United passano il turno grazie alle rispettive vittorie contro Arsenal e Sheriff. Festeggiano anche Ferencváros e Union SG.

UEFA.com riepiloga le partite di giovedì.

Chi è qualificato? Matematicamente tra le prime due: Arsenal, Fenerbahçe, Ferencváros*, Freiburg*, Man United, PSV Eindhoven, Real Betis*, Real Sociedad*, Rennes, Union SG* * Matematicamente prima nel girone



Luuk de Jong entra dalla panchina e suggella una vittoria che assicura un posto tra le prime due al PSV. Cody Gakpo e Xavi Simons vedono annullarsi un gol per fuorigioco in un primo tempo scarno di occasioni, ma l'ingresso di De Jong nell'intervallo rende più pericolosi i padroni di casa. Il 32enne attaccante serve Joey Veerman in occasione del primo gol, poi incorna in rete su angolo di Gakpo per il raddoppio. Un colpo di testa a lato di De Jong e un altro gol annullato a Gakpo chiudono la prima sconfitta dell'Arsenal nel Gruppo A.

Il Manchester United si assicura un piazzamento tra le prime due nel Gruppo E con una vittoria imperiosa contro i campioni di Moldavia, che all'Old Trafford perdono le speranze di scavalcare i Red Devils. Il colpo di testa di Diogo Dalot su corner di Christian Eriksen regala alla squadra di Erik ten Hag un meritato vantaggio, poi un bel colpo di testa di Marcus Rashford e una conclusione di Cristiano Ronaldo dalla corta distanza mettono al sicuro il risultato nel secondo tempo.

Dopo il 2-2 in rimonta contro il Rennes alla seconda giornata, il Fenerbahçe fa ancora di più in casa, con Emre Mor che porta il risultato dallo 0-3 al 3-3 all'88'. Amine Gouiri apre le marcature in avvio, serve Martin Terrier per il secondo gol e poi firma il terzo. Enner Valencia accorcia prima dell'intervallo, mentre la splendida punizione di Miha Zajc all'82' prepara il terreno al pareggio di Mor.

La Roma continua a sperare nella qualificazione grazie a un autogol fortuito a Helsinki. Dopo il gol di testa di Tammy Abraham, i padroni di casa pareggiano con Perparim Hetemaj, ma Arttu Hoskonen infila la palla nella propria porta e permette ai giallorossi di tornare in vantaggio. I neocampioni di Finlandia trovano nuovamente il pareggio ma vedono annullarsi un gol per un fallo in area. Ora, la Roma deve battere il Ludogorets per assicurarsi il secondo posto nel Gruppo C.

La Lazio vince in rimonta e mantiene nelle proprie mani la qualificazione agli ottavi. All'8', Gustav Isaksen insacca all'angolino per la squadra danese, ma il gol del capitano Sergej Milinkovic-Savić permette alla Lazio di andare al riposo in parità. Nella ripresa, i biancocelesti hanno la meglio e passano in vantaggio con il subentrato Pedro Rodríguez, anche se entrambe le squadre vedono annullarsi un gol per fuorigioco. La formazione capitolina andrà alla sesta giornata in vetta al Gruppo F, mentre il Midtjylland rimane a cinque punti.

Il meglio delle altre partite

• Sorprendentemente, Fenerbahçe-Rennes non è l'unico 3-3 del Gruppo G. Come la squadra turca, la Dynamo Kyiv si trova in svantaggio per 3-1 all'82' contro l'AEK Larnaka, ma Denys Garmash segna due gol e regala un punto alla sua squadra.

• I belgi dell'Union SG conquistano il primo posto nel Gruppo D con una vittoria per 2-0 in casa del Malmö, mentre la Real Sociedad passa in casa dell'Omonoia e rimane l'unica squadra ancora a punteggio pieno dopo la quinta giornata.

• La serie da incubo dello Zurigo si conclude con una vittoria per 2-1 sul Bodø/Glimt nel Gruppo A. I campioni di Svizzera arrivavano alla gara di stasera senza vincere da 13 partite (P4 S9) tra tutte le competizioni.

Tutti i risultati della quinta giornata

Gruppo A: Zürich - Bodø/Glimt 2-1, PSV Eindhoven - Arsenal 2-0

Gruppo B: AEK Larnaca - Dynamo Kyiv 3-3, Fenerbahçe - Rennes 3-3

Gruppo C: Ludogorets - Real Betis 0-1, HJK Helsinki - Roma 1-2

Gruppo D: Malmö - St Gilloise 0-2, Union Berlin - Braga 1-0

Gruppo E: Man United - Sheriff 3-0, Omonoia - Real Sociedad 0-2

Gruppo F: Lazio - Midtjylland 2-1, Sturm Graz - Feyenoord 1-0

Gruppo G: Freiburg - Olympiacos 1-1, Nantes - Qarabağ 2-1

Gruppo H: Crvena zvezda - Trabzonspor 2-1, Ferencváros - Monaco 1-1

Tutte le partite della sesta giornata (3 novembre)

Gruppo A: Arsenal - Zürich (21:00), Bodø/Glimt - PSV Eindhoven (21:00)

Gruppo B: Dynamo Kyiv - Fenerbahçe (21:00), Rennes - AEK Larnaca (21:00)

Gruppo C: Real Betis - HJK Helsinki (21:00), Roma - Ludogorets (21:00)

Gruppo D: St Gilloise - Union Berlin (21:00), Braga - Malmö (21:00)

Gruppo E: Real Sociedad - Man United (18:45), Sheriff - Omonoia (18:45)

Gruppo F: Midtjylland - Sturm Graz (18:45), Feyenoord - Lazio (18:45)

Gruppo G: Olympiacos - Nantes (18:45), Qarabağ - Freiburg (18:45)

Gruppo H: Trabzonspor - Ferencváros (18:45), Monaco - Crvena zvezda (18:45)