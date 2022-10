Sorteggio qualificazioni UEFA EURO 2024: Italia con Inghilterra e Ucraina

I dieci gruppi di qualificazione a UEFA EURO 2024 sono stati confermati dopo lo svolgimento del sorteggio di domenica a Francoforte.

Gruppi di qualificazione a UEFA EURO 2024

Gruppo A: Spagna, Scozia, Norvegia, Georgia, Cipro

Gruppo B: Paesi Bassi, Francia, Repubblica d'Irlanda, Grecia, Gibilterra

Gruppo C: Italia, Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord, Malta

Gruppo D: Croazia, Galles, Armenia, Türkiye, Lettonia

Gruppo E: Polonia, Cechia, Albania, Isole Faroe, Moldova

Gruppo F: Belgio, Austria, Svezia, Azerbaijan, Estonia

Gruppo G: Ungheria, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Lituania

Gruppo H: Danimarca, Finlandia, Slovenia, Kazakhstan, Irlanda del Nord, San Marino

Gruppo I: Svizzera, Israele, Romania, Kosovo, Bielorussia, Andorra

Gruppo J: Portogallo, Bosnia ed Erzegovina, Islanda, Lussemburgo, Slovacchia, Liechtenstein

Come funzionano le qualificazioni?

Le squadre si affrontano in un girone all'italiana con partite in casa e in trasferta. Le partite dei gironi si disputano secondo il calendario delle qualificazioni europee da marzo a novembre 2023.

Le dieci vincitrici dei gironi e le dieci seconde classificate si qualificano direttamente alla fase finale. I tre posti rimanenti saranno assegnati tramite gli spareggi di marzo 2024.

Come funzionano gli spareggi?

Tre dei 24 posti disponibili per UEFA EURO 2024 saranno determinati da spareggi attraverso la UEFA Nations League 2022/23, come da regolamento.

Dodici squadre saranno selezionate in base alle loro prestazioni nella Nations League 2022/23 - nominalmente le vincitrici dei gironi delle leghe A, B e C, ma in caso di qualificazione già acquisita, allora saranno sostituite dalla squadra successiva meglio classificata nella loro lega. Se non ci sono abbastanza squadre non qualificate nella stessa Lega, si passa alla Lega successiva, fino ad arrivare alla Lega D.

Date chiave

Le date delle partite di qualificazione

23-25/03/2023 Giornata 1

26-28/03/2023 Giornata 2

16-17/06/2023 Giornata 3

19-20/06/2023 Giornata 4

07-09/09/2023 Giornata 5

10-12/09/2023 Giornata 6

12-14/10/2023 Giornata 7

15-17/10/2023 Giornata 8

16-18/11/2023 Giornata 9

19-21/11/2023 Giornata 10

Le date degli spareggi

21/03/2024 Semifinali spareggi

26/03/2024 Finali spareggi

Le date del torneo finale

14/06/2024 inizio UEFA EURO 2024

14/07/2024 finale UEFA EURO 2024

Come è funzionato il sorteggio?

Le squadre sono state suddivise in sette fasce: la fascia della UEFA Nations League, composta dalle quattro squadre che parteciperanno alle Finals del prossimo anno, e le fasce da 1 a 6. Le nazioni nella fascia della UEFA Nations League sono state sorteggiate al primo posto nei Gruppi da A a D per fare in modo che ciascuna di loro avessero due date libere per le Finals nel giugno 2023.

Le squadre nell'urna 1 sono state sorteggiate nella prima posizione nei gruppi da E a J. Le dieci squadre nell'urna 2 sono state sorteggiate nelle seconde posizioni nei dieci gruppi, continuando così per le fasce 3, 4 e 5. Le tre squadre della fascia 6 sono state quindi sorteggiate al sesto posto nei Gruppi da H a J a sei squadre.

