Capocannoniere di UEFA Women's EURO 2022: Beth Mead

L'attaccante Beth Mead (Inghilterra) vince la classifica cannonieri Grifols davanti alla tedesca Alexandra Popp e alla compagna di squadra Alessia Russo.

Prima della finale, Mead e Popp erano in testa a pari merito con sei gol (eguagliando il record di marcature alla fase finale stabilito da Inka Grings nel 2009). La giocatrice dell'Inghilterra, però, era in vantaggio per numero di assist (5-0). Popp si è infortunata prima della sfida decisiva a Wembley, confermando il primo posto di Mead.

Russo, terza classificata, ha compiuto un'impresa unica, segnando quattro gol su quattro dopo essere entrata dalla panchina: si tratta del record di marcature da parte di una subentrata in qualsiasi edizione di Women's EURO.

Classifica cannonieri Grifols definitiva 1. Beth Mead, Inghilterra (6 gol, 5 assist, 450 minuti)

2. Alex Popp, Germania (6 gol, 0 assist, 361 minuti)

3. Alessia Russo, Inghilterra (4 gol, 1 assist, 265 minuti)

Capocannoniere Women's EURO 2022: Beth Mead

Classifica cannonieri di UEFA Women's EURO 2022 (fase finale)

6 Beth Mead (Inghilterra)

6 Alex Popp (Germania)

4 Alessia Russo (Inghilterra)

3 Lina Magull (Germania)

3 Grace Geyoro (Francia)

2 Fran Kirby (Inghilterra)

2 Ella Toone (Inghilterra)

2 Romée Leuchter (Paesi Bassi)

2 Ellen White (Inghilterra)

2 Filippa Angeldal (Svezia)

2 Georgia Stanway (Inghilterra)



In caso di giocatrici a pari merito, si contano gli assist e il minor numero di minuti giocati.

Classifica cannonieri di UEFA Women's EURO 2022 (qualificazioni incluse)

13 Tine De Caigny (Belgio)

11 Caroline Graham Hansen (Norvegia)

11 Linda Sällström (Finlandia)

10 Jenni Hermoso (Spagna)

10 Alex Popp (Germania)

10 Sherida Spitse (Paesi Bassi)



Statistiche di UEFA Women's EURO 2022



Classifica assist a UEFA Women's EURO 2022

5 Beth Mead (Inghilterra)

3 Kosovare Asllani (Svezia)

3 Fran Kirby (Inghilterra)

3 Keira Walsh (Inghilterra)

Classifica gol+assist a UEFA Women's EURO 2022

11 Beth Mead (Inghilterra)

6 Alex Popp (Germania)

5 Fran Kirby (Inghilterra)

5 Alessia Russo (Inghilterra)