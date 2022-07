Women's EURO 2022: come si sono qualificate le otto squadre dalla fase a gironi?

Austria, Belgio, Inghilterra, Francia, Germania, Paesi Bassi, Spagna e Svezia sono qualificate ai quarti di finale di UEFA Women's EURO 2022. Vi raccontiamo come hanno superato la fase a gironi.

La situazione attuale Qualificate ai quarti di finale: Austria, Belgio, Inghilterra, Francia, Germania, Paesi Bassi, Spagna, Svezia Eliminate: Danimarca, Finlandia, Islanda, Italia, Irlanda del Nord, Portogallo, Norvegia, Svizzera

Classifiche

Tutte le informazioni del presente articolo sono soggette alla conferma definitiva della UEFA. Gli esempi potrebbero non prevedere tutte le potenziali situazioni.

Le classifiche sono provvisorie fino al termine di tutte le partite dei gironi e alla convalida ufficiale della UEFA.

Per i dettagli sui criteri di spareggio, leggere il regolamento della competizione.

GRUPPO A

L'Inghilterra è qualificata da vincitrice del girone e sfiderà la Spagna, seconda nel Gruppo B.

L'Austria è qualificata da seconda del girone e sfiderà la Germania, vincitrice del Gruppo B.

Norvegia e Irlanda del Nord sono eliminate.

GRUPPO B

La Germania è qualificata da vincitrice del girone e sfiderà l'Austria, seconda nel Gruppo A.

La Spagna si è qualificata da seconda e sfiderà l'Inghilterra, vincitrice del Gruppo A.

Danimarca e Finlandia sono eliminate.

Gruppo B In diretta adesso Giocate G Vittorie V Pareggi P Sconfitte S Segnati Subiti Differenza reti Punti Pti GER Germania Ora in gioco 3 3 0 0 9 0 9 9 ESP Spagna Ora in gioco 3 2 0 1 5 3 2 6 DEN Danimarca Ora in gioco 3 1 0 2 1 5 -4 3 FIN Finlandia Ora in gioco 3 0 0 3 1 8 -7 0

GRUPPO C

La Svezia si è qualificata da vincitrice del girone e sfiderà il Belgio, seconda del Gruppo D.

I Paesi Bassi si sono qualificati da secondi e sfideranno la Francia, vincitrice del Gruppo D.

Svizzera e Portogallo sono eliminati.

Gruppo C In diretta adesso Giocate G Vittorie V Pareggi P Sconfitte S Segnati Subiti Differenza reti Punti Pti SWE Svezia Ora in gioco 3 2 1 0 8 2 6 7 NED Olanda Ora in gioco 3 2 1 0 8 4 4 7 SUI Svizzera Ora in gioco 3 0 1 2 4 8 -4 1 POR Portogallo Ora in gioco 3 0 1 2 4 10 -6 1

GRUPPO D

La Francia si è qualificata come prima del girone e affronterà i Paesi Bassi, secondi del Gruppo C.

Il Belgio si è qualificato come secondo del Gruppo C e affronterà la Svezia, prima del Gruppo C.

Islanda e Italia sono eliminate.

Gruppo D In diretta adesso Giocate G Vittorie V Pareggi P Sconfitte S Segnati Subiti Differenza reti Punti Pti FRA Francia Ora in gioco 3 2 1 0 8 3 5 7 BEL Belgio Ora in gioco 3 1 1 1 3 3 0 4 ISL Islanda Ora in gioco 3 0 3 0 3 3 0 3 ITA Italia Ora in gioco 3 0 1 2 2 7 -5 1

Fase a eliminazione diretta Quarti di finale: Mercoledì 20 luglio

QF1: Inghilterra - Spagna (Brighton & Hove) Giovedì 21 luglio

QF2: Germania - Austria (Brentford) Venerdì 22 luglio

QF3: Svezia - Belgio (Wigan & Leigh) Sabato 23 luglio

QF4: Francia - Paesi Bassi (Rotherham) Semifinali: Martedì 26 luglio

SF1: Vincitrice QF1 - Vincitrice QF3 (Sheffield) Mercoledì 27 luglio

SF2: Vincitrice QF2 - Vincitrice QF4 (Milton Keynes) Finale: Domenica 31 luglio

Vincitrice SF1 - Vincitrice SF2 (Wembley)

Ultimo aggiornamento: 18 luglio.