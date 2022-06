Semifinali EURO Under 19 2022: Francia - Israele 1-2, Inghilterra - Italia 2-1

Israele ottiene una vittoria a sorpresa contro la Francia mentre l'Inghilterra vince in rimonta contro l'Italia, qualificandosi entrambe per la finale di EURO Under 19 2022.

La partita si giocherà a Trnava Stadium e il calcio d'inizio sarà alle 20:00 CET di venerdì 1 luglio.

Dove guardare la finale: TV, streaming

Le filosofie di entrambi gli allenatori sono evidenti già da inizio gara, con la Francia che domina nel possesso palla e Israele compatto in difesa, pronto a ripartire in contropiede.

La partita si sblocca al 29', con Souleymane Toure che finalizza al meglio l'assist di Oscar Gloukh e porta in vantaggio Israele.

Landry Chauvin inserisce Ange-Yoan Bonny dopo 35 minuti per rendere maggiormente incisivo l'attacco francese, ma è Israele a trovare il gol del raddoppio al 57' con El Yam Kancepolsky.

Cinque minuti dopo Alan Virginius accorcia le distanze per la Francia, ma la squadra di Haim riesce a difendere il risultato e conquista la sua prima finale di EURO U19 in assoluto.

Statistica chiave: In dieci semifinali, la Francia ha passato il turno in sole tre occasioni.



Francia - Israele 1-2: la partita minuto per minuto

Fabio Miretti porta in vantaggio l'Italia dopo soli 13 minuti su rigore, calciando con precisione e potenza alla destra di Matthew Cox.

Gli Azzurrini comandano il gioco nelle prime fasi di gara, annullando le iniziative sulle fasce degli avversari e con capitan Samuel Giovane tra i principali protagonisti in campo.

Alla fine del primo tempo, l'Inghilterra si rende pericolosa con la punizione di Harvey Vale, che Sebastiano Displanches respinge sopra la traversa.

Il Ct inglese Ian Foster effettua un triplice cambio al 56' e due minuti più tardi la sua squadra trova la rete del pari: Alex Scott salta più in alto di tutti e realizza di testa su cross direttamente da calcio d'angolo.

A otto minuti dal termine un altro corner risulta fatale per la nazionale di Carmine Nunziata, con Jarell Quansah che realizza il gol che vale la finale per l'Inghilterra.

Statistica principale: Per la prima volta l'Italia ha perso una semifinale del torneo: V4 S1.

Inghilterra - Italia 2-1: la partita minuto per minuto