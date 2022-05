Italia - Argentina, Finalissima 2022: dove guardarla, orario e probabili formazioni

L'Argentina, vincitrice della Coppa America CONMEBOL 2021, affronta l'Italia, vincitrice di UEFA EURO 2020, nella Finalissima 2022 mercoledì 1 giugno.

La Finalissima 2022 in breve

Quando: mercoledì 1 giugno (20:45 CET, ora locale 19:45, 15:45 in Argentina)

Dove: Wembley Stadium, Londra

Cosa: Italia - Argentina

Come seguirla: clicca qui per la marcia di avvicinamento e la copertura in diretta