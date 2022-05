Alexia Putellas è la migliore giocatrice della UEFA Women's Champions League 2021/22

Gli osservatori tecnici UEFA hanno nominato Alexia Putellas Giocatrice della stagione di UEFA Women's Champions League 2021/22.

La versatile centrocampista del Barcellona, 28 anni, è stata protagonista in attacco sia sulle fasce che al centro e si è laureata capocannoniere della competizione con 11 gol. Avendo servito anche due assist, ha ottenuto anche il maggior totale gol+assist in stagione (13).

Capocannoniere: tutti i gol di Alexia Putellas

La giocatrice ha segnato in otto partite su 10, compresa l'ultima persa 3-1 contro il Lione a Torino. In una carriera già piena di successi, questa è stata anche la prima stagione in cui Alexia ha segnato più di 30 reti fra tutte le competizioni.

Durante la Women's Champions League 2021/22 (dalla fase a gironi alla finale), Alexia ha percorso una distanza totale di 53,2 km, cifra superata solo dalla compagna di squadra Aitana Bonmatí. La sua completezza in attacco e la sua leadership le hanno permesso di aggiudicarsi tutti i premi personali più importanti, compreso il titolo di UEFA Women's Player of the Year 2020/21.