Amandine Henry nominata player of the match della finale di UEFA Women's Champions League

Amandine Henry è stata nominata player of the match della finale di UEFA Women's Champions League 2022 con il suo Lyon che ha superato il Barcelona 3-1 a Torino, diventando la prima giocatrice a vincere il titolo per una seconda volta dalla sua introduzione nel 2017.

Henry è stata scelta dal panel di Osservatori Tecnici UEFA, che ha detto: "Henry è stata la direttrice del gioco. Ha tenuto unita la squadra. Ha agito sempre come copertura a centrocampo. I suoi intelligenti intercetti hanno tolto pressione alla difesa. In attacco ha trovato le aperture con grande consapevolezza, spesso con passaggi di prima. Nella fase iniziale del gioco ha aperto le marcature con un super gol. Quella prima rete ha mostrato la strada per la vittoria".

Il super gol in apertura di Henry ha tracciato la strada per il Lyon per spodestare la detentrice Barcelona e conquistare l'ottavo titolo. Precedentemente aveva vinto il premio nel 2018, quando aveva pareggiato nel recupero per aiutare il Lyon nella vittoria per 4-1 sul Wolfsburg a Kyiv.

Player of the Match: highlights di Henry

Player of the Match delle finali precedenti

2021: Aitana Bonmati (Barcelona)

2020: Delphine Cascarino (Lyon)

2019: Ada Hegerberg (Lyon)

2018: Amandine Henry (Lyon)

2017: Dzsenifer Marozsán (Lyon)