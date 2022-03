Intervista: Zlatan parla delle sue origini, UEFA Champions League e Milan

"La mia passione per le auto non è un segreto", ha detto Zlatan Ibrahimović a UEFA.com mentre quando girava sulla pista della Ferrari a Maranello con i piloti di Formula 1 Charles Leclerc e Carlos Sainz. "Non ho delle auto perché ho bisogno di mostrare a tutti di averle". Sainz, per inciso, è anche un tifoso di calcio, e ha detto a Zlatan: "La Champions League: cerco di guardare ogni partita".

A 40 anni, Zlatan Ibrahimović ha ben poco da dimostrare. Il miglior marcatore di tutti i tempi della nazionale svedese ha vinto titoli in Olanda, Italia, Spagna e Francia e ha conquistato la UEFA Europa League del 2016/17 con il Manchester United. Ci spiega come crescere nella periferia di Malmö, a Rosengård, gli abbia aperto la strada verso il successo e che sente di avere ancora molto nella sua tanica di benzina.

Crescere a Rosengård

Sono cresciuto a Malmö, in un piccolo quartiere chiamato Rosengård, e ci sono rimasto fino a 17 anni. Ero molto vivace. La gente lo chiama "ghetto", ma per era un paradiso perché avevo tutto quello che volevo. Avevo amici, mi divertivo. Avevamo il calcio, che rendeva la gente felice e costava poco, anzi era gratis. Bastava un paio di scarpe, ma si poteva anche giocare senza. Da lì è stato un crescendo.

Quando ho firmato il mio primo contratto [con il Malmö FF], improvvisamente ho iniziato a guadagnare soldi facendo ciò che mi piaceva. Il denaro non mi ha reso felice, ma mi ha semplificato le cose. Prima camminavo molto per andare ad allenarmi, oppure rubavo una bici (lo so che non va bene, ma tutti facciamo stupidate); poi sono riuscito a prendere la patente e la macchina.

La scheda di Zlatan Nascita: 3 ottobre 1981, Malmö, Svezia

Altezza: 1,95 m

Presenze/gol in nazionale: 120/62

Presenze/gol in competizioni UEFA per club: 150/57

Presenze/gol in UEFA Champions League: 124/48

I suoi idoli da bambino

Mio padre mi faceva vedere spesso Muhammad Ali in TV. Mi piaceva quel carattere. Lui era un fuoriclasse a parole ma lo era anche sul ring. Non parlava perché era presuntuoso, ma perché era sicuro di sé; anch'io sono così.

Per me il miglior giocatore della storia è Ronaldo "il Fenomeno". L'ho seguito e l'ho ammirato. Ha fatto cose che tutti volevano fare, cose che non si erano mai viste prima, e tutti hanno cercato di copiarlo. Quando andavamo a giocare al parco con gli amici, cercavamo tutti di fare le stesse cose. Poi l'ho conosciuto davvero e ho giocato contro di lui - purtroppo mai con lui - e improvvisamente tutto quello che era irreale è diventato reale.

I più grandi gol di Ibra

Non dimenticare le origini

Qualunque cosa mi accada – successo, denaro, fama, ecc. – sarò sempre lo stesso e non cambierò. O piaccio o non piaccio, ma non sono nato per convincere la gente.

Giocare nel Milan a 40 anni

Gioco con molta emozione perché è un club che mi ha dato la felicità, mi ha dato tanto e penso di aver trascorso più anni qui che in tutti i club che ho rappresentato. È stato bello [tornare in UEFA Champions League]. Dopo aver sfiorato la qualificazione per un paio d'anni, tutti erano molto contenti di tornare.

È un torneo fantastico. Ho segnato alcuni gol che mi sono piaciuti molto e ho avuto l'opportunità di affrontare le migliori squadre e i migliori giocatori d'Europa. Come mi sento a non averla mai vinta? In due modi: vincerla sarebbe fantastico, non vincerla non mi cambierebbe come giocatore. Vincerla non significherebbe essere un giocatore migliore, perché sono già il migliore, ed è stato dimostrato che il migliore [Ronaldo] non vince tutto.

Quali trofei ha vinto Zlatan? 1 UEFA Europa League (Manchester United, 2016/17*)

1 Supercoppa UEFA (Barcelona, 2009)

1 Coppa del Mondo FIFA per club (Barcelona 2009)

11 campionati (Ajax 2001/02 2003/04, Inter 2006/07 2007/08 2008/09, Barcelona 2009/10, AC Milan 2010/11, Paris 2012/13 2013/14 2014/15, 2015/16

3 coppe nazionali (Ajax 2001/02, Paris 2014/15 2015/16) *ha saltato la finale per infortunio

Il futuro

Il futuro deve ancora essere scritto, non faccio programmi e vediamo cosa succede. Non ritirarmi e poi dire che avrei potuto continuare, perché me ne pentirei per il resto della vita. Voglio giocare il più a lungo possibile. La realtà è che giocherò finché non vedrò qualcuno più bravo di me, quindi gioco ancora.

Zlatan Ibrahimović esulta dopo un gol in Serie A in questa stagione NurPhoto via Getty Images

So che un giorno mi fermerò e che non avrò più quell'adrenalina. È un problema per ogni giocatore, perché giochi a calcio per avere adrenalina e non puoi fare nient'altro perché siamo programmati così. Ogni giorno facciamo la stessa cosa.

Ci svegliamo, ci prepariamo, ci alleniamo, mangiamo e ci riposiamo. Il giorno dopo è uguale. Fai queste cose per 20 anni e in cambio ricevi adrenalina. Quando improvvisamente ti fermi viene a mancare tutto, allora devi ricominciare da zero e iniziare qualcosa di nuovo.

I suoi consigli ai giovani

Si dice sempre "Che consiglio daresti a un bambino?" e di solito la risposta è "Credi in te stesso, sii felice e non mollare mai", o qualcosa di simile. È facile dirlo, ma farlo è la parte più difficile. Circondarsi di persone positive, di energia positiva, aiuta molto perché rende le cose più facili. Quando hai persone negative intorno a te, ti trascinano giù. È come se non volessero che tu abbia successo. Quindi il mio consiglio è: "È facile e tutto è possibile, ma dipende da te".