Harry Kane: gol, statistiche e record

Harry Kane, che capitanerà l'Inghilterra per la terza volta in un torneo internazionale, arriva alla Coppa del Mondo FIFA 2022 a soli due gol dal record di tutti i tempi di Wayne Rooney con i Three Lions.

UEFA.com ripercorre i successi dell'attaccante fino a oggi e prova ad anticipare i suoi prossimi traguardi.

Dicono di lui

"È un giocatore che fa la differenza, con le sue doti e le sue capacità. Stiamo parlando di un attaccante di livello mondiale, ma in campo può essere pericoloso sotto tutti gli aspetti. Per me la sorpresa più grande di Harry non è solo l'aspetto calcistico, perché è anche una brava persona". Antonio Conte, allenatore Tottenham

"Se guardiamo i numeri 9 in giro per il mondo — [Lionel] Messi e [Cristiano] Ronaldo sono diversi — non riesco a trovarne uno più forte. Il motivo per cui l'ho scelto come capitano è che ha quella spinta a migliorarsi sempre. È quello che ho visto negli ultimi sei anni in cui ho lavorato con Harry".

Gareth Southgate, Ct Inghilterra

Kane ha segnato 12 gol in 15 presenze in Premier League 2022/23

"È bravo in tutto, ma soprattutto punta sempre la porta. Non sta mai fermo e attacca gli spazi con grande velocità. È un giocatore completo. Non lo sembrava, ma alla fine lo è!".

Zinédine Zidane, allenatore del Real Madrid

"Può giocare davanti, ma anche arretrare per prendere palla. Alla fine vieni giudicato dai gol che segni, e lui ne sta segnando tanti. Harry potrebbe diventare il più grande di sempre in Premier League ed è sicuramente sulla strada giusta".

Robbie Keane, ex attaccante del Tottenham e della Repubblica d'Irlanda

"Kane mi piace molto. Se fossi un allenatore e avessi i soldi lo comprerei domani. L'unico del suo ruolo che preferisco è Robert Lewandowski, ma Kane è molto più giovane e sta crescendo".

Lothar Matthäus, ex centrocampista della Germania

Il ruolino attuale

Nazionale: 75 presenze, 15 gol

Competizioni UEFA per club: 74 presenze, 45 gol

Competizioni nazionali: 399 presenze, 232 gol

La carriera

Kane in prestito all'Orient, Millwall, Norwich e Leicester (da in alto a destra in senso orario) ©Getty Images

Tottenham

• Dopo l'esordio in terza serie al Leyton Orient nel 2010/11, Kane è arrivato nel massimo campionato in sole tre stagioni. Nel 2011/12 ha giocato nel Millwall in seconda serie.

• Kane è diventato titolare nel Tottenham nel 2014/15, concludendo la stagione con 31 gol (21 in campionato) e con il titolo di miglior giovane dell'anno PFA.

Kane con la seconda Scarpa d'Oro della Premier League ©Getty Images

• Ad aprile 2017 contro il Bournemouth, Kane ha segnato il 20esimo gol in Premier League, diventando il quarto giocatore nella storia della Premier League a raggiungere questo traguardo in tre stagioni consecutive dopo Shearer, Thierry Henry e Ruud van Nistelrooy.

• Kane ha segnato sette gol nelle ultime due partite del 2016/17 e ha vinto la Scarpa d'Oro della Premier League con 29 reti, conquistando il trofeo per la seconda stagione consecutiva: è stato il quinto giocatore a compiere questa impresa.

• Il 26 settembre, Kane ha realizzato la sua prima tripletta in UEFA Champions League nel 3–0 sull'APOEL. Ha concluso la fase a gironi al secondo posto ex aequo nella classifica cannonieri con sei gol.

Guarda la tripletta di Kane in 19 minuti

• Nel 2017 ha segnato 56 gol fra tutte le competizioni, interrompendo i sette anni di dominio di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo per numero di gol in Europa in un anno solare.

• Anno nuovo, record nuovo: a gennaio, Kane ha segnato una doppietta nel 4–0 sull'Everton ed è diventato il miglior marcatore del Tottenham nell'era della Premier League, superando Teddy Sheringham (97).

• E' diventato il primo giocatore degli Spurs a segnare 100 gol in Premier League contro il Liverpool il 4 febbraio.

• Con il gol segnato alla Juventus agli ottavi, Kane è diventato il primo giocatore nella storia della UEFA Champions League a segnare nove gol nelle sue prime nove presenze.

• Ha chiuso la stagione 2017/18 con 30 gol in Premier League ma non è riuscito a diventare per la terza volta capocannoniere, finendo dietro a Mohamed Salah del Liverpool. Solo Kane, Henry e Shearer hanno segnato 20 o più gol in quattro stagioni successive in Premier League.

• Kane è stato inserito nella Squadra della Stagione di Premier League in ciascuna delle ultime quattro stagioni.

Kane esulta dopo il primo gol in nazionale ©Getty Images

Inghilterra

• Il 27 marzo 2015, nel 4-0 sulla Lituania, Kane ha segnato dopo appena 79 secondi dal suo ingresso in campo: è stato il gol più veloce di un esordiente dopo Bill Nicholson del Tottenham, a segno nel primo minuto della sua unica gara in nazionale (5-2 contro il Portogallo, 19 maggio 1951).

• Kane è stato il miglior marcatore dell'Inghilterra nelle qualificazioni europee con cinque gol in sei partite, vincendo il titolo di giocatore dell'anno in Inghilterra nel 2017.

• Una tripletta nel primo tempo contro l'Albania a novembre 2021 lo ha portato a 39 gol ufficiali con l'Inghilterra, due in più rispetto al precedente record di Wayne Rooney.

• Pochi giorni dopo ha segnato quattro gol nel 10-0 contro San Marino, arrivando a 16 reti nel 2021: si tratta del record di marcature di un nazionale inglese in un anno solare.

• Il gol contro la Danimarca nella semifinale di UEFA EURO 2020 è stato il suo decimo in un torneo internazionale, eguagliando il record assoluto di Gary Lineker con l'Inghilterra.

Forse non sapete che…

• Essendo nato a Walthamstow e tifando Tottenham da sempre, non sorprende che i tifosi degli Spurs abbiano dedicato una canzone a Kane. Il testo recita sostanzialmente: "Harry Kane è uno di noi".

Kane esulta dopo il primo gol con il Tottenham contro lo Shamrock Rovers (2011) ©Getty Images

• Lontano dai campi, Kane segue la NFL e ha due labrador di nome Brady e Wilson, come i quarterback Tom Brady e Russell Wilson. "Quando mi ritirerò, mi piacerebbe andare in NFL e fare il kicker, anche per una sola partita".



• Kane è fidanzato da sempre con Katie Goodland. Il 26 gennaio, la coppia ha annunciato l'arrivo del secondo figlio. La prima, Ivy Jane Kane, è nata a gennaio 2017.

Kane si è messo in luce contro il Real Madrid ©Getty Images

• Nel 2017, il suo volto ha adornato la prima pagina del quotidiano spagnolo Marca con il titolo "Harry el Fuerte" (Harry il forte). Si diceva infatti che il Real Madrid avrebbe tentato di allontanare Kane dal Tottenham, proprio come aveva fatto con Luka Modrić nel 2012 e Gareth Bale un anno dopo.

Lui dice

"Il mio obiettivo è giocare per sempre nel Tottenham. Abbiamo una squadra fantastica, un grande allenatore, un centro tecnico professionale e presto un nuovo stadio. Al momento è tutto perfetto e sono felice".

"Voglio diventare una leggenda di questa squadra. Nel calcio devi sempre affrontare la pressione, ma ho carattere e so cosa voglio: la maglia numero 10 era fra i miei obiettivi. I tifosi del Tottenham mi vedono come uno di loro ed è veramente bello".

"Sono andato a vedere Inghilterra-Svizzera a Wembley con mio papà e mio fratello. Era il 2008 ed era la prima partita di Fabio Capello in panchina. Ha segnato Jermaine Jenas e abbiamo vinto 2-1. Ricordo l'inno nazionale, è stato incredibile: l'ho cantato con tutto il mio orgoglio, come faccio sempre".

I prossimi traguardi

Kane insegue Wayne Rooney ©AFP/Getty Images

• Kane è salito al secondo posto nella classifica marcatori di tutti i tempi del Tottenham con 261 gol e punta al record di Jimmy Greaves (266).

• Al 29enne attaccante mancano solo altri due gol per eguagliare il record assoluto di Wayne Rooney con l'Inghilterra (53).

• Kane è terzo nella lista dei migliori marcatori di tutti i tempi in Premier League con 195 gol; Shearer è in testa con 260, Rooney è secondo a 208.