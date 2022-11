Tutti i risultati dell'Italia al Mondiale

L'Italia può orgogliosamente mostrare quattro stelle sulla propria casacca, privilegio che solo Germania e Brasile condividono con gli Azzurri. La Nazionale ha vinto quattro finali di Coppa del Mondo FIFA, ma quali sono gli altri risultati ottenuti dall'Italia nelle 18 edizioni disputate?

Italia: la strada per la gloria a EURO 2020

Gli anni di gloria furono gli anni '30, con due vittorie per gli Azzurri guidati da Vittorio Pozzo, e trascinati da miti come Giuseppe Meazza e Silvio Piola. Poi la vetta del mondo fu raggiunta nuovamente nel 1982 sotto la guida di Enzo Bearzot e grazie alle reti di Paolo Rossi, e nel 2006 con Marcello Lippi al timone, con la tensione dei rigori nella finale di Berlino.

L'eliminazione a EURO 2016

Vetta del mondo solamente sfiorata in altre due occasioni, nel 1970, inchinati a sua maestà Pelé, e nel 1994 traditi dalla lotteria dei rigori negli USA. Altri Mondiali memorabili sono quello del 1990 giocato in casa e quello del 1978 in Argentina. Il primo si concluse con la medaglia di bronzo sconfiggendo l'Inghilterra nella finale per il terzo posto, dopo l'eliminazione in semifinale per mano dell'Argentina di Diego Armando Maradona. Mentre in quello del 1978 gli Azzurri riuscirono a entusiasmare e sconfiggere i padroni di casa argentini, poi vincitori di quell'edizione.

L'Italia ha partecipato a 18 edizioni su 21 della Coppa del Mondo FIFA, non giocando la prima edizione e mancando la qualificazione al Mondiale svedese del 1958, quello che fece conoscere Pelé al mondo. Gli Azzurri non ci sono stati neanche al Mondiale di Russia 2018, eliminati nello spareggio dalla Svezia e non ci sono in Qatar per il Mondiale 2022. Solamente il Brasile vanta più titoli (5) dell'Italia a livello mondiale.

L'Italia al Mondiale:

1930 - Non partecipante

1934 - Campione

1938 - Campione

1950 - Primo turno

1954 - Primo turno

1958 - Non qualificata

1962 - Primo turno

1966 - Primo turno

1970 - Finale

1974 - Primo turno

1978 - Quarto posto

1982 - Campione

1986 - Ottavi di finale

1990 - Terzo posto

1994 - Finale

1998 - Quarti di finale

2002 - Ottavi di finale

2006 - Campione

2010 - Primo turno

2014 - Primo turno

2018 - Non qualificata

2022 - Non qualificata

Le nazionali europee più vincenti al Mondiale:

1) Germania, Italia - 4

2) Francia - 2

2) Inghilterra - 1

2) Spagna - 1