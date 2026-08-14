La corsa alla fase campionato entra nella fase finale con la conferma delle sfide per gli spareggi

Il terzo turno di qualificazione di UEFA Champions League, Europa League e Conference League si è concluso con emozionanti vittorie all'ultimo minuto e rimonte spettacolari nelle gare di ritorno. Ora che il tabellone degli spareggi è definito e le squadre sono a un passo dalla qualificazione alla fase a gironi, ripercorriamo alcune delle storie più avvincenti delle tre competizioni.

UEFA Champions League: i gol nei minuti finali decidono le partite

Il Sabah dell'Azerbaigian è ora a un passo dalla qualificazione alla fase campionato della UEFA Champions League per la prima volta, dopo aver ribaltato lo svantaggio di 2-1 dell'andata con quattro gol consecutivi nel secondo tempo contro i danesi dell'Aarhus.

Il Bodø/Glimt, invece, ha dovuto aspettare fino all'ultimo, con Andreas Helmersen che ha segnato il gol della vittoria al 117° minuto dei tempi supplementari, permettendo ai norvegesi di superare l'Union SG del Belgio in un'emozionante sfida tra andata e ritorno, terminata 6-5. Dopo l'incredibile percorso che li ha portati agli ottavi di finale nella stagione 2025/26, affronteranno il N.E.C., che ha sorpreso l'Olympiacos con una vittoria per 2-1, portandosi a un solo turno dalla prima partecipazione alla Champions League.﻿

Il Bodø/Glimt punta a tornare agli ottavi come nella scorsa stagione BELGA MAG/AFP via Getty Images

Il Celje sembrava ormai fuori dalla competizione a meno di 10 minuti dalla fine, prima che una doppietta in due minuti, con tanto di gol decisivo dell'eroe locale Benjamin Verbič, ribaltasse la sconfitta per 2-1 dell'andata, vincendo 3-2.

La prima campagna di qualificazione alla Champions League del Mjällby si è conclusa con la doppietta gambiana di Suleiman Camara e Alasana Yirajang, che ha regalato allo Slovan Bratislava di Yaya Touré una vittoria complessiva per 4-1, mentre il Lione si è riscattato dalla sconfitta per 2-1 subita all'andata contro lo Sparta Praga, vincendo 3-0 in casa.

Le qualificazioni per le competizioni femminili di club sono in pieno svolgimento Settantotto club provenienti da 50 federazioni sono coinvolti nelle qualificazioni per la UEFA Women's Champions League e la UEFA Women's Europa Cup, che insieme prevedono 241 partite nel corso della stagione.

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