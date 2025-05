Benvenuti alla finale di UEFA Europa League 2025

Aleksander Čeferin, presidente UEFA:

Benvenuti a Bilbao per la finale di UEFA Europa League 2025. È un piacere tornare in questa vivace città per il secondo anno consecutivo dopo l'emozionante finale di UEFA Women's Champions League della scorsa stagione. Desidero ringraziare la Federcalcio spagnola e il suo presidente, Rafael Louzán, per la loro calorosa ospitalità e la dedizione nell'organizzare questo straordinario evento.

In questa stagione, le competizioni UEFA per club maschili hanno abbracciato un nuovo e audace format, alzando la posta in gioco, aumentando le emozioni e dando a più club la possibilità di mettersi in luce sul palcoscenico europeo. L'enorme successo di queste riforme, realizzate in uno spirito di rispetto e comprensione di tutti i portatori di interesse del calcio europeo (club, leghe e federazioni) dimostra che questo sport può evolversi a un altro livello solo sostenendo valori fondamentali come l'apertura delle competizioni, il merito sportivo e la solidarietà. Quando il calcio prospera, tutti ne traggono beneficio.

La finale di stasera oppone due squadre eccezionali, capaci di trovare la giusta forma nella corsa verso un titolo europeo. Per arrivare fin qui hanno dato il massimo, ma c'è ancora un passo da fare. Auguro a entrambe di essere al top e vinca la squadra migliore!

Rafael Louzán, presidente RFEF:

In qualità di presidente della Federcalcio spagnola, è un grande onore ospitare la finale di UEFA Europa League 2024/25 nel nostro paese.

Bilbao è una delle culle del calcio spagnolo e incarna il ricco patrimonio della nostra cultura sportiva. Lo stadio San Mamés, che ha oltre 110 anni di storia e ha subito un'importante ristrutturazione nel 2013 per ospitare 50.000 spettatori, è considerato uno dei grandi templi del calcio spagnolo. In particolare ha ospitato la finale di ritorno di Coppa UEFA 1977 e, più di recente, la finale di UEFA Women's Champions League 2024.

La finale di Europa League è tra gli eventi calcistici più prestigiosi e celebrati d'Europa. La Federcalcio spagnola porge i suoi migliori auguri alle finaliste e si aspetta una partita caratterizzata da intensità, dedizione e sportività esemplare. Siamo certi che questa occasione offrirà un'esperienza straordinaria alle migliaia di tifosi che, come voi, sono venuti in Spagna per sostenere con passione i rispettivi club promuovendo i valori del rispetto e del fair play. Vi diamo un caloroso benvenuto a Bilbao, dove sarete accolti a braccia aperte e con il cuore.