Il turno principale delle qualificazioni alla Coppa del Mondo femminile di Futsal inizia martedì

La prima Coppa del Mondo femminile FIFA di Futsal si disputerà nel 2025 nelle Filippine, e le qualificazioni europee iniziano martedì con il turno principale.

In totale, 23 squadre si sfideranno in sei mini-tornei in sede unica. Le sei vincitrici dei gironi si qualificano al turno elite dove verranno raggiunte dalle teste di serie Portogallo e Spagna.

Il turno elite, sorteggiato il 31 ottobre e in programma dal 18 al 23 marzo, sarà composto da due gironi da quattro. Le prime due classificate di ciascun girone si qualificheranno alla fase finale che si terrà nelle Filippine dal 21 novembre al 7 dicembre 2025.

Gironi turno principale Mondiale femminile di Futsal

Gruppo 1 (15–18 ottobre): Italia, Croazia, Serbia (nazione ospitante), Lituania

Gruppo 2 (16–19 ottobre): Ungheria, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina (nazione ospitante), Norvegia

Gruppo 3 (16–19 ottobre): Ucraina, Cechia (nazione ospitante), Irlanda del Nord, Francia

Gruppo 4 (16–19 ottobre): Finlandia, Slovenia, Moldavia (nazione ospitante), Inghilterra

Gruppo 5 (16–19 ottobre): Svezia (nazione ospitante), Belgio, Slovacchia, Lettonia

Gruppo 6 (17–19 ottobre): Polonia, Paesi Bassi, Kazakistan (nazione ospitante)

A UEFA Women's Futsal EURO (tutte e tre le edizioni sono state vinte dalla Spagna), l'Ucraina si è classificata quarta nel 2019, terza nel 2022 e seconda nel 2023.

L'Ungheria si è qualificata anche nel 2022 e nel 2023 per la fase finale dell'EURO a quattro squadre (per la prossima edizione del 2027 saranno otto le squadre).

Inghilterra, Francia e Norvegia faranno il loro esordio ufficiale.