Benvenuti a UEFA EURO 2024!

Aleksander Čeferin, presidente della UEFA

UEFA EURO 2024 è finalmente arrivato ed è impossibile non provare l'entusiasmo e l'emozione che una festa del calcio così spettacolare porta con sé.

Fin dalla sua nascita nel 1960, il Campionato Europeo di calcio è diventato uno degli eventi sportivi più emozionanti del pianeta. Quest'estate si preannuncia più epica che mai: 24 squadre si preparano per una competizione intensa, sognando di fare la storia e vincere la tanto ambita coppa Henri Delaunay.

Conto alla rovescia per EURO 2024: momenti memorabili

Ancor prima del calcio d'inizio, EURO 2024 ha registrato un interesse incredibile in tutto il mondo. L'anno scorso sono state effettuate oltre 50 milioni di richieste di biglietti in due soli periodi di vendita e sono state presentate ben 146.000 richieste per fare i volontari: questo record mette in evidenza la grande attesa per un evento veramente globale.

Famosa per la sua ricca tradizione calcistica, la Germania vanta infrastrutture notevoli, tra cui stadi all'avanguardia. Garantendo un'esperienza ottimale e piacevole a giocatori, arbitri e tifosi, si preannuncia il Paese perfetto per ospitare UEFA EURO 2024.

Il torneo di quest'estate celebra non solo la bravura e le virtù dei protagonisti in campo, ma anche la vita, l'inclusione e la diversità.

La UEFA, la Federcalcio tedesca (DFB) e le autorità federali e locali si uniscono per offrire una manifestazione in onore della democrazia, del rispetto, della tolleranza e dei diritti umani. Abbiamo adottato misure significative per ridurre al minimo l'impatto ambientale del torneo e istituito un fondo per il clima per il calcio di base, che promette un'eredità duratura.

Desidero ringraziare tutti i soggetti coinvolti, dai nostri sponsor e partner ai fornitori, per l'incredibile sostegno e la costante dedizione verso la nostra missione.

Ora godiamoci questa magica estate di calcio in uno spirito di correttezza e rispetto e creiamo insieme ricordi indimenticabili. Uniamoci all'insegna del calcio!

Bernd Neuendorf, presidente della DFB

Quest'estate, dopo 36 anni, la Germania e la Federcalcio tedesca torneranno a ospitare il Campionato Europeo, ma in tutta la Germania. Nel 1988, l’unica altra volta in cui si è svolto qui, il nostro Paese era ancora diviso. Oggi, con Dortmund a ovest e Lipsia e Berlino a est, sarà ospitato da un totale di dieci città. La Germania unita attende con impazienza questo torneo, che con le sue partite entusiasmanti attirerà tifosi da tutto il mondo.

Le città di EURO 2024

UEFA EURO 2024 dimostrerà ancora una volta che la Germania è una nazione che ama il calcio. Sono sicuro che il potere unificante del nostro sport sarà tangibile in tutto il Paese quest'estate. In campo, giocatori diversi con storie familiari diverse si uniranno per formare una squadra di successo. Negli stadi e per le strade, i tifosi di tutto il mondo si incontreranno e festeggeranno insieme il calcio in modo pacifico. Davanti agli schermi, tante persone diverse esulteranno o si rattristeranno.

UEFA EURO 2024 avrà un impatto a lungo termine, non solo perché partite di alto livello e un'atmosfera unica creeranno ricordi indelebili. EURO definirà priorità chiare anche in termini di sostenibilità e promuoverà il calcio dilettantistico con una serie di misure e progetti. Auguro a tutti voi e a tutti noi settimane fantastiche di grande calcio e incontri stimolanti sia dentro che fuori dagli stadi.