Informativa sulla privacy dei giocatori e dei soggetti ad essi collegati

Union des Associations Européennes de Football (UEFA) e le sue affiliate ("noi/ci", "UEFA") sono titolari del trattamento dei dati e riconoscono l'importanza di proteggere i diritti fondamentali dei giocatori nonché dei soggetti associati a tali giocatori e alla UEFA (ma diversi da quelli impiegati o assunti dalla UEFA) inclusi ufficiali di gara, personale di club o squadre nazionali, dirigenti (denominati collettivamente Soggetti collegati e individualmente "giocatore" o "suo/loro"), anche per quanto riguarda i loro dati personali.

Lo scopo della presente Informativa sulla privacy è fornire informazioni e garantire la trasparenza sul modo in cui i dati personali vengono trattati presso la UEFA.

La UEFA si impegna a rispettare le leggi sulla protezione dei dati, garantendo la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali dei giocatori, nel rispetto della loro privacy. Gli impegni qui descritti sostengono i valori e i principi di azione della UEFA e sono conformi alla legislazione svizzera ed europea applicabile.

Questa Informativa sulla privacy è stata redatta in inglese e tradotta in altre lingue. In caso di discrepanze tra l'inglese e le traduzioni, sarà il testo inglese a prevalere e verrà utilizzato per risolvere i dubbi sull'interpretazione.

L'ultima versione della presente Informativa sulla privacy è stata pubblicata nel: Settembre 2024

1. COSA COPRE LA PRESENTE INFORMATIVA SULLA PRIVACY

La presente Informativa sulla privacy si applica al modo in cui la UEFA gestisce i dati personali raccolti per la partecipazione dei giocatori alle competizioni UEFA o quando gli stessi interagiscono in altro modo con la UEFA, e comunica loro i tipi di dati personali che la UEFA potrebbe raccogliere, come verranno trattati, le terze parti a cui potrebbero essere inoltrati e per quanto tempo verranno conservati dalla UEFA. Inoltre chiarisce i diritti dei giocatori relativamente a tali dati personali.

2. 2. COME RACCOGLIAMO I DATI PERSONALI DEI GIOCATORI?

Alcuni dati personali raccolti e trattati dalla UEFA provengono da interazioni dirette con il giocatore e includono i dettagli forniti da loro e dal loro club, dalla lega o associazione calcistica o da altre terze parti, come la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) o l'Agenzia mondiale antidoping (WADA).

3. 3. QUALI DATI PERSONALI RACCOGLIAMO E COME LI UTILIZZIAMO

I tipi di dati personali che raccogliamo e lo scopo del trattamento variano in base al rapporto dei giocatori con noi. “Dati personali" indica qualsiasi informazione che può essere collegata direttamente o indirettamente ai giocatori come individui.

Si prega di notare che alcuni dei dati personali forniti possono essere considerati sensibili o rientrare nelle categorie speciali ai sensi dell'Art. 3 lettera c della Legge federale svizzera sulla protezione dei dati (FADP) o dell’Art. 9 del Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE. Tali informazioni possono includere, ad esempio, opinioni politiche, credenze religiose, salute fisica o mentale o foto che mostrano l’origine etnica dei giocatori.

3.1 Competizioni ed eventi UEFA

Quando i giocatori prendono parte a una competizione o a un evento UEFA, possiamo raccogliere e trattare i seguenti tipi di informazioni per scopi amministrativi:

Informazioni personali, come nome completo, foto, data di nascita, sesso, nazionalità e rappresentante legale in caso di minori

Informazioni professionali, come club, posizione, esperienza professionale e capacità dei giocatori

Informazioni di contatto, come numero di telefono, indirizzo e indirizzo e-mail

Informazioni di viaggio, come alloggio e dettagli di viaggio

Questo ci consente di organizzare competizioni ed eventi UEFA, facilitare la registrazione dei giocatori ed espletare attività di preregistrazione (esecuzione del contratto).

3.2 3.2 Regolamenti UEFA sulle licenze per club e sulla sostenibilità finanziaria

Quando i giocatori prendono parte a una competizione UEFA, potremmo trattare i seguenti tipi di informazioni:

a) Per verificare che i club che prendono parte alle competizioni UEFA per club rispettino i Regolamenti UEFA sulle licenze per club e sulla sostenibilità finanziaria:

Informazioni personali, come nome completo, data di nascita, nazionalità e rappresentante legale in caso di minori

Informazioni professionali, come i club e i contratti con tali club dei giocatori (inclusi i dettagli di qualsiasi remunerazione e compenso), insieme a un registro di tutti i trasferimenti e contratti precedenti

b) Per fornire alcuni approfondimenti statistici e informazioni di benchmark in forma aggregata sui giocatori e sui club:

Informazioni personali, come nome completo, data di nascita e nazionalità

Informazioni professionali, come i club e i contratti con tali club dei giocatori (inclusi i dettagli di qualsiasi remunerazione e compenso), insieme a un registro di tutti i trasferimenti e contratti precedenti

Questo trattamento è giustificato dai nostri legittimi interessi di regolamentazione e disciplina delle competizioni UEFA e delle attività associate in modo efficace e legale, di adozione di misure volte a proteggere l'integrità del calcio e di conduzione di indagini sulle violazioni delle regole di integrità e dei regolamenti UEFA.

3.3 3.3 Norme antidoping

Quando i giocatori prendono parte a una competizione o un evento UEFA, potremmo raccogliere e trattare i seguenti tipi di informazioni:

a) Per pianificare i controlli antidoping in qualsiasi momento e garantire che i giocatori da sottoporre a test siano designati in modo da massimizzare l'efficienza e l'equità:

Informazioni personali, come nome completo, sesso, data di nascita e nazionalità

Informazioni professionali, come i club e la posizione dei giocatori

Informazioni mediche come i profili biologici dei giocatori (risultati antidoping passati, dati sanitari generali) e informazioni sulla loro posizione

b) Per raccogliere i campioni biologici (sangue e urina) dei giocatori al fine di assicurarci che non utilizzino sostanze vietate per migliorare le loro prestazioni:

Informazioni personali, come nome completo, sesso e data di nascita

Informazioni professionali, come i club e la posizione dei giocatori

Dati sportivi, come un registro delle partite giocate

Informazioni mediche, come informazioni legali sul campione (data e luogo, nome e firma del rappresentante del giocatore), informazioni tecniche sul campione (numero di etichetta di ciascun campione, ora precisa in cui è stato prelevato il campione), dichiarazione di trattamenti farmacologici (diagnosi, sostanze utilizzate, dose, inizio e fine del trattamento) e risultato del test antidoping

c) Per raccogliere le esenzioni per uso terapeutico (TUE) dei giocatori per garantire che abbiano una valida giustificazione medica per l'uso di sostanze potenzialmente vietate:

Informazioni personali, come nome completo, sesso e data di nascita

Informazioni professionali, come i club e la posizione dei giocatori

Dati sportivi, come un registro delle partite giocate

Informazioni mediche, come le informazioni sul trattamento: diagnosi, giustificazione medica, sostanze utilizzate, inizio e fine del trattamento

d) Per stabilire se un giocatore/club/altra persona è colpevole di aver violato i regolamenti antidoping e imporre eventuali sanzioni disciplinari necessarie:

Informazioni personali, come nome completo, sesso e data di nascita

Informazioni professionali, ad esempio sui club e sulla posizione dei giocatori

Dati sportivi, ad esempio un registro delle partite giocate

Informazioni mediche, come informazioni legali sul campione (data e luogo, nome e firma del rappresentante del giocatore), informazioni tecniche sul campione (numero di etichetta di ciascun campione, ora precisa in cui è stato prelevato il campione), dichiarazione di trattamenti farmacologici (diagnosi, sostanze utilizzate, dose, inizio e fine del trattamento) e risultato del test antidoping

Questo trattamento è giustificato dai nostri legittimi interessi di regolamentazione e disciplina delle competizioni UEFA e delle attività associate in modo efficace e legale, di adozione di misure per eliminare il doping nel calcio eseguendo test antidoping e di rispetto degli obblighi di salute e sicurezza. Quando è necessario raccogliere o trattare categorie sensibili o speciali di dati personali, chiederemo sempre lo specifico consenso dei giocatori..

3.4 Casi relativi a sanzioni o integrità

Quando i giocatori prendono parte a una competizione o un evento UEFA, potremmo raccogliere e trattare i seguenti tipi di informazioni:

a) Per stabilire se un giocatore/club/altra persona sia colpevole di violazione delle norme e dei regolamenti UEFA o qualsiasi altro regolamento sportivo e imporre sanzioni disciplinari:

Informazioni personali, come nome completo, data di nascita, sesso e nazionalità

Informazioni professionali, come i club dei giocatori

Informazioni di contatto, come indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail

Dati sportivi, come i registri delle partite giocate e determinati dati sulla partita e/o sulle prestazioni relativi al giocatore

Ulteriori informazioni raccolte tramite capacità di intelligence, strumenti e analisti, come l'attività sui social media dei giocatori

b) Per indagare su situazioni o controversie specifiche di una partita, ascoltare le testimonianze delle parti interessate e determinare le sanzioni appropriate:

Informazioni personali, come il nome completo dei giocatori

Informazioni professionali, come i club dei giocatori

Dati sportivi, come i registri delle partite giocate e determinati dati sulla partita e/o sulle prestazioni relativi al giocatore

c) Per rilevare le partite che potrebbero essere state truccate, mantenere l'integrità e prevenire attività criminali e corruzione nel calcio:

Informazioni personali, come il nome completo dei giocatori

Informazioni professionali, come i club dei giocatori

Dati sportivi, come i registri delle partite giocate e determinati dati sulla partita e/o sulle prestazioni relativi al giocatore

d) Per applicare misure volte a proteggere l'integrità di una competizione o di un evento UEFA:

Informazioni personali, come il nome completo dei giocatori

Informazioni professionali, come i club dei giocatori

Dati sportivi, come i registri delle partite giocate e determinati dati sulla partita e/o sulle prestazioni relativi al giocatore

Questo trattamento è giustificato dai nostri legittimi interessi di regolamentazione e disciplina delle competizioni UEFA e delle attività associate in modo efficace e legale, di risoluzione delle controversie legali che coinvolgono il giocatore o altri giocatori e di conduzione di indagini sulle violazioni dell'integrità..

3.5 Analisi delle prestazioni e dati delle partite

Quando i giocatori prendono parte a una competizione o un evento UEFA, potremmo raccogliere e trattare i seguenti tipi di informazioni:

a) Per fornire dati in tempo reale per la cronaca pubblica di alcune competizioni UEFA e per le squadre partecipanti ai fini della propria analisi tattica:

Informazioni personali, come nome completo, data di nascita e nazionalità

Informazioni professionali, come i club dei giocatori

" Dati sulle partite ", come i gol segnati, le sostituzioni effettuate e i falli commessi

", come i gol segnati, le sostituzioni effettuate e i falli commessi " Dati sulle prestazioni " dal vivo sul campo per alcune partite, come posizionamento, velocità, distanza coperta e passaggi effettuati utilizzando tecnologie di sistemi elettronici di monitoraggio e prestazione (tra cui dati sul centro di massa e sullo scheletro)

" dal vivo sul campo per alcune partite, come posizionamento, velocità, distanza coperta e passaggi effettuati utilizzando tecnologie di sistemi elettronici di monitoraggio e prestazione (tra cui dati sul centro di massa e sullo scheletro) Supporto tattico, come coaching/supporto tattico su misura

b) Per utilizzare analisi, statistiche, dati e altre informazioni ai fini della divulgazione al pubblico di competizioni ed eventi UEFA e della loro promozione, nonché per fini statistici e di archiviazione, oltre che per condividere e commercializzare i dati con terze parti come stabilito nella sezione 4:

Informazioni personali, come nome completo, data di nascita e nazionalità

Informazioni professionali, come i club dei giocatori

Dati sportivi, ad esempio un registro delle partite giocate

Dati multimediali, come fotografie, immagini, video, contenuti multimediali e registrazioni audio dei giocatori

Dati sulle partite

Dati sulle prestazioni

c) Per fornire ai club informazioni statistiche sul numero e sul tipo di infortuni e consentire loro di utilizzare questi dati per migliorare il recupero e le prestazioni sportive:

Informazioni personali, come nome completo, data di nascita e nazionalità

Informazioni professionali, come i club dei giocatori

Dati sportivi, come i registri delle partite giocate e determinati dati sulla partita e/o sulle prestazioni relativi al giocatore

Informazioni mediche, come la natura e la data dell’infortunio, la diagnosi e il trattamento medico

d) Per monitorare l'evoluzione del gioco e identificare le esigenze educative, inclusa la preparazione e la fornitura di rapporti tecnici UEFA:

Dati sulle partite

Dati sulle prestazioni

Supporto tattico, come coaching/supporto tattico su misura

e) Per fornire una soluzione tecnologica semi-automatizzata per il fuorigioco in alcune competizioni UEFA utilizzando la tecnologia dei sistemi elettronici di monitoraggio e prestazione:

Dati sulle partite

Dati sulle prestazioni

Questo trattamento è giustificato dai nostri legittimi interessi di registrazione delle informazioni sui partecipanti a competizioni ed eventi UEFA, di promozione e commercializzazione delle competizioni e degli eventi UEFA e di miglioramento dell'esperienza dei tifosi nello stadio, online e durante le trasmissioni televisive delle partite.

Quando è necessario raccogliere o trattare categorie sensibili o speciali di dati personali, chiederemo sempre lo specifico consenso dei giocatori.

3.6 Comunicazione

In caso di necessità di interagire con i giocatori, potremmo raccogliere ed elaborare i seguenti tipi di informazioni:

Informazioni personali, come nome completo, sesso, data di nascita, nazionalità e rappresentante legale in caso di minori

Informazioni di contatto, come indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail

Questo trattamento è giustificato dai nostri legittimi interessi a contattare i giocatori.

3.7 3.7 Obbligo legale ed emergenze

Potremmo anche utilizzare i dati personali dei giocatori per altri scopi, inclusa la condivisione con terze parti, qualora dovessimo adempiere a un obbligo legale (ad esempio, perché un tribunale ci ha ordinato di farlo) o per proteggere i gli interessi vitali dei giocatori o quelli di qualcun altro in situazioni di emergenza. In tali casi, potremmo non avere tempo o addirittura non essere legalmente obbligati a informare i giocatori.

3.8 Scopi aggiuntivi

Potremmo anche utilizzare i dati personali dei giocatori per altri scopi, per i quali forniremo loro uno specifico preavviso.

4. 4. CONDIVISIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI

Potremmo condividere i dati personali dei giocatori:

• tra di noi (la UEFA e le sue consociate) per motivi interni, principalmente a scopo commerciale (promozione di competizioni UEFA), amministrativo e operativo (come la gestione di competizioni ed eventi UEFA, schede statistiche, progetti di ricerca, rapporti tecnici o indagini individuali), in linea con la presente Informativa sulla privacy;

• con terze parti esterne che agiscono per nostro conto e ci forniscono servizi, come fornitori di tecnologia e società di hosting, società di analisi e professionisti medici, che rispettano impegni simili e altrettanto rigorosi di privacy e riservatezza;

• con club o squadre nazionali che prendono parte a competizioni UEFA, per proprio uso amministrativo e analisi tattica o statistica interna, o per informarli su decisioni disciplinari, risultati di test antidoping o rapporti di studi sugli infortuni;

• con vari comitati e organi UEFA responsabili del monitoraggio della conformità alle regole e ai regolamenti UEFA, nonché con altri organismi sportivi, come FIFA o WADA, responsabili di garantire la conformità alle normative sportive;

• con emittenti partner che coprono le competizioni UEFA e per l'uso su siti web e social media, anche allo scopo di incorporare un sottoinsieme limitato di Dati sulle partite e/o Dati sulle prestazioni nel feed multilaterale e nel commento di supporto;

• con i media, per incorporare determinate informazioni e statistiche nelle cartelle stampa delle partite o in qualsiasi supporto per i media;

• con Hawk-Eye Innovations Ltd, fornitore di tecnologie della UEFA per la raccolta di Dati sulle prestazioni in determinate competizioni UEFA, che agisce in qualità di titolare indipendente in relazione a qualsiasi distribuzione dei Dati sulle prestazioni a terze parti (inclusi determinati sponsor e licenziatari della UEFA) per il loro uso personale, previa approvazione scritta della UEFA;

• con Second Spectrum UK Ltd, fornitore di tecnologie della UEFA per la raccolta di Dati sulle prestazioni in alcune competizioni UEFA, che agisce in qualità di titolare indipendente in conformità con la sua informativa sulla privacy (disponibile all'indirizzo https://www.geniussports.com/policies/sports-player-privacy-notice/) in relazione a qualsiasi Dato sulle prestazioni elaborato per scopi di miglioramento dell'intelligenza artificiale;

• con Sportradar AG, partner ufficiale per l'integrità della UEFA, che agisce in qualità di titolare congiunto con la UEFA per i servizi di intelligence e investigazione (vedere Sezione 3.4 sopra), e in qualità di titolare indipendente che collabora con la UEFA come suo esclusivo raccoglitore e distributore autorizzato di Dati sulle partite, che agisce in conformità con la sua informativa sulla privacy (disponibile all'indirizzo https://sportradar.com/about-us/privacy/), per i servizi di scommesse;

• con la FIFA, per lo sviluppo di tecnologie all'avanguardia a vantaggio dello sport del calcio, come la tecnologia per il fuorigioco semi-automatizzata;

• con alcune terze parti in virtù di ordini o mandati del tribunale;

• con le autorità di polizia e statali in particolare per eseguire controlli di sicurezza o amministrativi in occasione di competizioni o eventi UEFA a cui i giocatori parteciperanno;

• con terze parti, per le quali i giocatori ci autorizzano espressamente a farlo di volta in volta nel corso del loro rapporto con noi.

5. 5. INOLTRO DEI DATI PERSONALI

I dati personali dei giocatori sono generalmente archiviati in Svizzera e nel SEE, ma in circostanze limitate possono essere inoltrati a fornitori situati al di fuori della Svizzera o del SEE, inclusi gli Stati Uniti. In tali casi, garantiamo che siano adottate misure di sicurezza adeguate per offrire una protezione equivalente a quella della Svizzera e del SEE e nel rispetto delle leggi sulla protezione dei dati applicabili. Abbiamo istituito clausole contrattuali tipo UE come salvaguardia adeguata per la trasmissione di dati al di fuori della Svizzera e dello SEE. Per ulteriori dettagli su come salvaguardiamo i dati personali inoltrati al di fuori della Svizzera e dello SEE (e su come ottenere una copia di tali salvaguardie), è possibile contattarci utilizzando i dettagli indicati nella Sezione‎10 più avanti.

6. 6. CONSERVAZIONE E ARCHIVIAZIONE DEI DATI

I dati personali elaborati dalla UEFA saranno conservati solo per il tempo necessario a soddisfare le finalità descritte in precedenza. Questo si intende generalmente, anche se non in tutti i casi, per la durata del contratto dei giocatori con noi, al fine di ottemperare ai nostri obblighi legali o per proteggere i diritti della UEFA. Nel determinare i periodi di conservazione rilevanti per i dati personali dei giocatori, prenderemo in considerazione fattori come:

I nostri obblighi e diritti contrattuali in relazione ai dati personali in questione

L’obbligo legale di conservare i dati per un determinato periodo di tempo ai sensi della legge o dei regolamenti sportivi applicabili

Termini di prescrizione ai sensi della legge o delle leggi applicabili, ovvero il periodo durante il quale possono essere presentati reclami contrattuali, che è di dieci anni in Svizzera

I nostri legittimi interessi, per i quali abbiamo effettuato test comparativi (vedere Sezione ‎3 sopra)

(Potenziali) controversie

Linee guida emesse dalle autorità competenti per la protezione dei dati.

7. 7. I DIRITTI DEI GIOCATORI

Per legge, a determinate condizioni, i giocatori dispongono di diversi diritti relativi ai loro dati personali. Ulteriori informazioni e consigli sui diritti dei giocatori possono essere richiesti al garante della protezione dei dati nei loro Paesi.

Diritti Significato Diritto di opporsi al trattamento I giocatori hanno il diritto di opporsi a determinati tipi di trattamento, in particolare quando i motivi dipendenti dalla loro situazione prevalgono sui nostri legittimi interessi. Diritto di essere informati You have the right to be provided with clear, transparent and easily understandable information about how we use your personal data and your rights, which is the purpose of this Privacy Notice.Y. Diritto di accedere ai propri dati personali I giocatori hanno il diritto di ottenere l'accesso ai loro dati personali e ad alcune altre informazioni, come quelle indicate nella presente Informativa sulla privacy.

Questo per garantire che siano consapevoli e possano verificare che stiamo utilizzando i loro dati personali in conformità con le leggi sulla protezione dei dati. Diritto di aggiornamento e rettifica I giocatori hanno il diritto di far correggere i loro dati personali se inesatti o incompleti. Diritto alla cancellazione Questo è anche noto come "diritto all'oblio" e, in termini semplici, consente ai giocatori di richiedere la cancellazione o la rimozione dei loro dati personali laddove non vi siano motivi validi per il loro continuo utilizzo da parte della UEFA. Questo non è un diritto generale alla cancellazione, in quanto vi sono eccezioni. Diritto di limitare il trattamento I giocatori hanno il diritto di bloccare o sopprimere l'ulteriore utilizzo dei loro dati personali. Se il trattamento è limitato, la UEFA può comunque memorizzare i dati personali dei giocatori, ma non ne farà ulteriore uso. Manteniamo elenchi di persone che hanno chiesto il blocco dell'ulteriore utilizzo dei loro dati personali per assicurarci che la restrizione venga rispettata in futuro. Diritto alla portabilità dei dati I giocatori hanno il diritto di ottenere e riutilizzare i loro dati personali per i loro scopi su diversi servizi, tuttavia solo quando il trattamento è basato sul loro consenso o su un contratto. Diritto di presentare un reclamo I giocatori hanno il diritto di presentare un reclamo sul modo in cui la UEFA gestisce o tratta i loro dati personali contattando direttamente il garante della protezione dei dati dei loro Paesi. Diritto di revoca del consenso Se hanno dato alla UEFA il loro consenso al trattamento dei dati personali, i giocatori hanno il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento, tuttavia ciò non significa che qualsiasi operazione fatta da noi con i loro dati personali con il loro consenso fino a quel momento possa essere considerata illegale.

I giocatori possono esercitare uno qualsiasi di questi diritti contattandoci per iscritto, via e-mail o per posta, agli indirizzi di seguito. Tenere presente che potremmo richiedere una prova dell’identità prima di poter rispondere alla richiesta.

Email:

privacy@uefa.ch

Posta:

Union des Associations Européennes de Football (UEFA)

Corporate Legal Services

Data Protection - Data Subject Request

Route de Genève 46

Case postale,

CH-1260 Nyon 2

Switzerland

Di solito agiamo su richiesta e forniamo informazioni gratuitamente, ma potremmo addebitare una tariffa ragionevole per coprire i nostri costi amministrativi in caso di fornitura di informazioni relative a:

• Richieste infondate o eccessive/ripetute

• Ulteriori copie delle stesse informazioni

La UEFA può rifiutare, limitare o differire la fornitura di informazioni quando ne ha il diritto ai sensi delle leggi vigenti sulla protezione dei dati.

Si prega di considerare la richiesta in modo responsabile prima di inoltrarla. Risponderemo il prima possibile. Generalmente, ciò avverrà entro un mese dal ricevimento della richiesta ma, se la richiesta richiederà più tempo per essere elaborata, ciò verrà comunicato ai giocatori.

8. SICUREZZA DEI DATI

La UEFA definisce e implementa misure tecniche e organizzative ragionevoli per mantenere la sicurezza dei dati personali dei giocatori, determinate dalla natura dei dati personali trattati e dalle circostanze del trattamento, con l'obiettivo di evitare trattamenti o accessi non autorizzati, alterazioni o perdite, e per garantire riservatezza, integrità e disponibilità.

9. 9. MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA SULLA PRIVACY

L'Informativa sulla privacy è disponibile in qualsiasi momento alla pagina www.uefa.com/playerprivacynotice/ e di tanto in tanto può essere modificata. Pubblicheremo qualsiasi versione aggiornata sulla pagina www.uefa.com/playerprivacynotice/.

È responsabilità dei giocatori assicurarsi di conoscere i termini della presente Informativa sulla privacy. La UEFA si riserva il diritto di modificarla in qualsiasi momento senza preavviso; tuttavia, informeremo i giocatori in caso di modifiche significative..

10. CONTATTI

In caso di domande sulla presente Informativa sulla privacy, è possibile contattarci all'indirizzo privacy@uefa.ch. Se i giocatori non sono soddisfatti della nostra risposta ad un reclamo presentato, o ritengono che non stiamo rispettando le leggi sulla protezione dei dati, possono presentare un reclamo al garante della protezione dei dati nel loro Paese.