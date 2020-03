COVID-19: ultimi aggiornamenti sulle competizioni UEFA

17 marzo: videoconferenza con i rappresentanti delle 55 federazioni UEFA, della European Club Association e delle leghe europee. Informazioni dettagliate a seguire.

13 marzo: rinvio delle partite delle competizioni UEFA per club

Alla luce degli sviluppi legati alla diffusione del virus COVID-19 in Europa e alle decisioni dei vari governi, tutte le partite delle competizioni UEFA per club della prossima settimana sono rinviate.

Tra queste, le rimanenti partite di ritorno degli ottavi di UEFA Champions League del 17 e 18 marzo, tutte le partite di ritorno degli ottavi di UEFA Europa League del 19 marzo e tutte le partite dei quarti di UEFA Youth League del 17 e 18 marzo 2020.

Ulteriori decisioni sulle date di recupero delle suddette partite verranno comunicate a tempo debito.

A causa dei rinvii, è rinviato anche il sorteggio dei quarti di UEFA Champions League e UEFA Europa League del 20 marzo.

La UEFA ha invitato i rappresentanti delle 55 federazioni affiliate, i consigli della European Club Association e delle leghe europee e un rappresentante di FIFPro a un meeting in videoconferenza per martedì 17 marzo, per parlare delle modalità di risposta del calcio europeo alla pandemia.

12 marzo: la UEFA convoca i protagonisti calcio europeo per meeting

Alla luce degli sviluppi nella diffusione del COVID-19 in tutta Europa e delle analisi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, la UEFA ha oggi invitato i rappresentanti delle 55 federazioni affiliate, i dirigenti dell'Associazione dei Club Europei e delle Leghe Europee e un rappresentante della FIFPro, a partecipare alle riunioni in videoconferenza di martedì 17 marzo per discutere della risposta del calcio europeo alla pandemia.

Nel corso della videoconferenza si discuterà di tutte le competizioni nazionali ed europee, compreso UEFA EURO 2020.

Ulteriori comunicazioni verranno fatte dopo tali incontri.

12 marzo: rinvio turni Elite dei Campionati Europei Under 17 maschili e femminili e Under 19 maschili e femminili

Alla luce degli sviluppi legati alla diffusione del virus COVID-19 in Europa e delle relative restrizioni di viaggio imposte dai governi, sono rinviati tutti i turni Elite dei Campionati Europei Under 17 maschili e femminili e Under 19 maschili e femminili in programma dal 14 marzo al 14 aprile.

Si tratta di una misura precauzionale generale, adottata per evitare che i giocatori (molti dei quali minori) si trovino lontani dalle loro famiglie qualora i governi delle nazioni ospitanti dichiarino lo stato di blocco totale o quarantena.

Ulteriori informazioni sulla riprogrammazione di queste competizioni verranno comunicate a tempo debito, dopo un'attenta valutazione delle alternative.