44° Congresso Ordinario UEFA ad Amsterdam

003 - Elezioni al Congresso UEFA del 3 marzo ad Amsterdam

Il 44º Congresso Ordinario UEFA si terrà martedì 3 marzo 2020 al Beurs van Berlage Conference Centre, Damrak 243, 1012 ZJ, Amsterdam (Paesi Bassi). Il Congresso, organo di governo supremo della UEFA, si raduna annualmente e vede la partecipazione dei rappresentanti delle 55 federazioni affiliate alla UEFA.

Il Congresso inizierà alle 9:00 e si concluderà alle 11:00 circa (CET). Circa 30 minuti dopo la fine del Congresso seguirà una conferenza stampa con il presidente UEFA Aleksander Čeferin.

Fra i principali punti all'ordine del giorno:

• Rapporto annuale della UEFA

• Aggiornamenti sul lavoro dei comitati UEFA

• Elezioni:

- Comitato Esecutivo UEFA (un membro per una carica annuale)

- Consiglio FIFA (un membro per una carica triennale)

• Ratifica della composizione degli organi UEFA per l'amministrazione della giustizia

• Ratifica della composizione del Comitato Governance e Compliance UEFA

Le richieste di accredito saranno aperte fino a lunedì 17 febbraio 2020 alle 23:59 CET. I rappresentanti dei media che hanno le credenziali per il portale fame.uefa.com/media possono inviare la richiesta attraverso il portale. L'accredito consentirà anche di accedere al sorteggio della fase a leghe di UEFA Nations League 2020/21, che si svolgerà nella stessa sede del Congresso UEFA dalle ore 18:00.

Per motivi di spazio, per i rappresentanti dei media sarà disponibile solo un numero limitato di posti a sedere nella sala congressi. Il Congresso sarà trasmesso in diretta su UEFA.com.

Prima del Congresso, il Comitato Esecutivo UEFA si riunirà lunedì 2 marzo 2020 all'NH Collection Grand Hotel Krasnapolsky di Amsterdam. Per questo evento non sono previste attività con i media.