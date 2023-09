Aitana Bonmatí ed Erling Haaland sono il Giocatore e la Giocatrice dell'Anno UEFA

Giocatrice dell'Anno UEFA

Aitana Bonmatí, centrocampista della Spagna e dell'FC Barcelona, è stata incoronata Calciatrice dell'Anno UEFA 2022/23. L'annuncio è stato dato oggi in occasione del sorteggio della fase a gironi della UEFA Champions League 2023/24, svoltosi al Grimaldi Forum di Montecarlo. La nazionale spagnola è stata protagonista del trionfo in UEFA Women's Champions League del suo club e ha dato un contributo notevole alla vittoria della sua nazione in Coppa del Mondo femminile FIFA.

Aitana Bonmatí ha totalizzato 308 punti, precedendo l'attaccante Sam Kerr (Chelsea FC Women e Australia, 88 punti) e il difensore Olga Carmona (Real Madrid CF e Spagna 72 punti).

La giuria era composta dagli allenatori dei club partecipanti alla fase a gironi di UEFA Women's Champions League insieme agli allenatori delle nazionali femminili delle federazioni UEFA. Della giuria faceva parte anche un gruppo di giornalisti selezionati dall'European Sports Media (ESM).

Allenatore dell'Anno UEFA per il calcio femminile

Sarina Wiegman è stata eletta Allenatore dell'Anno UEFA 2002/23 per il calcio femminile. La Ct olandese, che quest'estate ha portato la nazionale inglese alla finale di Coppa del Mondo femminile FIFA 2023 dopo aver vinto EURO 2022, ha totalizzato 211 punti nello speciale sondaggio tra allenatori e giornalisti. L'allenatore della nazionale femminile spagnola, Jorge Vilda, è arrivato secondo con 163 punti, mentre l'allenatore dell'FC Barcelona, Jonatan Giráldez, è terzo con 139 punti.

Come per il premio per la migliore giocatrice, la giuria era composta dagli allenatori dei club partecipanti alla fase a gironi di UEFA Women's Champions League insieme agli allenatori delle nazionali femminili delle federazioni UEFA. Della giuria faceva parte anche un gruppo di giornalisti selezionati dall'European Sports Media (ESM).

Giocatore dell'Anno UEFA

Erling Haaland, attaccante del Manchester City FC, è stato votato Giocatore dell'Anno UEFA 2022/23 durante la cerimonia svoltasi a Montecarlo. Il norvegese è diventato il giocatore più giovane e più veloce a segnare 35 gol in Champions League, portando il suo club al primo titolo in UEFA Champions League a Istanbul a giugno.

Erling Haaland ha totalizzato 352 punti, precedendo Lionel Messi (227 punti) e il compagno di squadra Kevin De Bruyne (225 punti).

La giuria era composta dagli allenatori dei club che hanno disputato la fase a gironi di UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League 2022/23, insieme agli allenatori delle nazionali maschili delle federazioni UEFA. Della giuria faceva parte anche un gruppo di giornalisti selezionati dall'European Sports Media (ESM).

Allenatore dell'Anno UEFA per il calcio maschile

Josep Guardiola del Manchester City FC è stato votato Allenatore dell'Anno UEFA 2022/23 per il calcio maschile. Il tecnico spagnolo, che ha portato la sua squadra al primo titolo in UEFA Champions League e ha trionfato anche in Premier League, FA Cup e Supercoppa UEFA, ha totalizzato 602 punti nello speciale sondaggio tra allenatori e giornalisti. Secondo posto per Luciano Spalletti dell'SSC Napoli con 252 punti, terzo per Simone Inzaghi dell'FC Internazionale Milano con 84 punti.

Come per il premio per il miglior giocatore, la giuria era composta dagli allenatori dei club che hanno disputato la fase a gironi di UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League 2022/23, insieme agli allenatori delle nazionali maschili delle federazioni UEFA. Della giuria faceva parte anche un gruppo di giornalisti selezionati dall'European Sports Media (ESM).

Premio del Presidente UEFA

Infine, durante la cerimonia di premiazione a Montecarlo, Miroslav Klose, uno dei più grandi marcatori del mondo a livello di nazionale e di club, ha ricevuto il Premio del Presidente UEFA 2023 da Aleksander Čeferin per la sua eccezionale carriera e i servizi resi al calcio dentro e fuori dal campo.

Le dichiarazioni e le reazioni a caldo dei vincitori dei premi sono disponibili su UEFA.com.