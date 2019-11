UEFA HatTrick: i numeri dietro il programma che sta rivoluzionando il calcio

Si stima che la partecipazione di otto milioni di calciatori registrati in squadre di calcio in 15 paesi UEFA abbia generato un totale complessivo di € 31,2 miliardi* in benefici economici, sociali e di risparmio sanitario. Questa ricerca è condotta da una squadra specializzata UEFA, nota come Grow, che fornisce alle federazioni nazionali dati e servizi per garantire che compiano le giuste scelte strategiche sul loro futuro.