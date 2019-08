La UEFA lancia UEFA eEURO 2020

La UEFA sta introducendo UEFA eEURO 2020, ovvero un torneo di eFootball per nazionali che vedrà coinvolte le 55 federazioni nazionali UEFA e che inizierà a novembre 2019.

La competizione sarà il più grande evento di eFootball per nazionali di sempre e vedrà i giocatori partecipanti sfidarsi esclusivamente su eFootball PES 2020 della KONAMI. Il videogioco sarà dedicato a UEFA EURO 2020 della prossima estate

L'obiettivo di tutti i paesi partecipanti sarà quello di qualificarsi per il torneo finale di Londra che si giocherà dal 9 al 10 luglio, poco prima della finale vera di UEFA EURO 2020 che si disputerà il 12 luglio a Wembley.

"L'eFootball è giocato da decine di milioni di persone in tutto il continente e siamo quindi felici di poter offrire ai concorrenti delle nostre federazioni nazionali la possibilità di rappresentare il proprio paese nel palcoscenico più importante", ha dichiarato il direttore marketing UEFA Guy-Laurent Epstein.

"Negli ultimi anni abbiamo assistito a una forte crescita della popolarità dell'eFootball ed eEURO 2020 ci darà l'opportunità di entrare in contatto con i tifosi nuovi e vecchi del calcio per nazionali".

UEFA eEURO 2020 avrà un focus specifico sulla squadra. Ogni federazione nazionale partecipante, infatti, gareggerà con una squadra nazionale di eFootball composta da due a quattro giocatori che rappresenteranno il proprio paese nell'evento paneuropeo.

Il formato della competizione sarà simile a UEFA EURO 2020. Ci sarà una fase di qualificazione e una fase finale nella quale i giocatori si affronteranno dal vivo a Londra. Tra novembre e dicembre 2019, ogni federazione nazionale nominerà la propria squadra. I partecipanti saranno scelti attraverso un torneo nazionale online o "fisico", a meno che non esista già una squadra nazionale di eFootball.

Si svolgerà quindi un sorteggio ufficiale per dividere i paesi partecipanti in gironi per la fase di qualificazione. Durante la fase di qualificazione online, ogni nazione giocherà due partite contro le altre nazioni del proprio gruppo, e la squadra vincente sarà quella che avrà raccolto più punti. Il vincitore di ciascun girone e i migliori sei secondi classificati si qualificheranno per il torneo finale di Londra.

"I nostri team hanno fatto il possibile per assicurarsi tutte le più grandi e importanti licenze per eFootball PES 2020; lo standard delle licenze acquisite corrisponde al livello che garantiamo ogni anno per il nostro videogioco, ha spiegato Jonas Lygaard, Senior Director - brand and business development presso Konami Digital Entertainment BV.

"L'accordo con la UEFA e con EURO 2020 è una grande vittoria per la nostra comunità e per i nuovi utenti che cercano sempre contenuti aggiornati durante tutto l'anno".

I vincitori di eEURO 2020 riceveranno i biglietti per guardare la finale di UEFA EURO 2020 nonché un premio in denaro.