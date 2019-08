Premi per ruolo in UEFA Champions League e UEFA Europa League

La UEFA ha annunciato i candidati ai premi per ruolo in UEFA Champions League 2018/19, che verranno assegnati al miglior portiere, difensore, centrocampista e attaccante della scorsa stagione. I vincitori saranno annunciati durante il sorteggio della fase a gironi 2019/20 di giovedì 29 agosto a Montecarlo.

La giuria era formata dagli allenatori delle 32 squadre partecipanti alla fase a gironi di UEFA Champions League 2018/19 e da 55 giornalisti selezionati dal gruppo European Sports Media (ESM) in rappresentanza di ogni federazione UEFA. Gli allenatori non potevano votare giocatori della propria squadra.

I membri della giuria hanno scelto i migliori tre giocatori per ruolo assegnando cinque punti al primo, tre al secondo e uno al terzo in ordine di preferenza. Per la lista finale sono stati considerati i tre giocatori che hanno totalizzato più punti in ogni categoria.

I tre giocatori che hanno ricevuto i punteggi più alti in ogni ruolo sono, in ordine alfabetico:

PORTIERI: Alisson Becker (Brasile – Liverpool FC); Hugo Lloris (Francia – Tottenham Hotspur FC); Marc-André ter Stegen (Germania – FC Barcelona)

DIFENSORI: Trent Alexander-Arnold (Inghilterra – Liverpool FC); Matthijs de Ligt (Olanda – Ajax AFC, ora Juventus); Virgil van Dijk (Olanda – Liverpool FC)

CENTROCAMPISTI: Frenkie de Jong (Olanda – Ajax AFC, ora FC Barcelona); Christian Eriksen (Danimarca – Tottenham Hotspur FC); Jordan Henderson (Inghilterra – Liverpool FC)

ATTACCANTI: Sadio Mané (Senegal – Liverpool FC); Lionel Messi (Argentina – FC Barcelona); Cristiano Ronaldo (Portogallo – Juventus)

La UEFA anche annunciato i candidati al premio di miglior giocatore della UEFA Europa League 2018/19, che verrà consegnato durante il sorteggio della fase a gironi di UEFA Europa League 2019/20 di venerdì 30 agosto a Montecarlo.

La giuria era formata dagli allenatori delle 48 squadre partecipanti alla fase a gironi di UEFA Europa League 2018/19 e da 55 giornalisti selezionati dal gruppo European Sports Media (ESM) in rappresentanza di ogni federazione UEFA. Gli allenatori non potevano votare giocatori della propria squadra

Allenatori e giornalisti erano chiamati a selezionare tre giocatori assegnando cinque punti al primo, tre al secondo e uno al terzo in ordine di preferenza. Per la lista finale sono stati considerati i tre giocatori che hanno totalizzato più punti.

I tre giocatori che hanno totalizzato i punteggi più alti sono, in ordine alfabetico:

Olivier Giroud (Francia – Chelsea FC); Eden Hazard (Belgio – Chelsea FC, ora Real Madrid CF); Luka Jović (Serbia – Eintracht Frankfurt, ora Real Madrid CF)

Questi riconoscimenti si affiancano ai premi UEFA Men’s e Women’s Player of the Year, che verranno consegnati durante il sorteggio della fase a gironi di UEFA Champions League 2019/20. I tre candidati per questi premi saranno annunciati circa due settimane prima della cerimonia.