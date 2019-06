La Camera Giudicante del CFCB ordina la sospensiva della procedura contro il Milan

La Camera Giudicante dell'Organo di Controllo Finanziario dei Club (CFCB) ha ordinato una sospensiva procedurale del procedimento contro l'AC Milan in relazione al mancato rispetto dei requisiti di pareggio di bilancio durante il periodo di monitoraggio fissato nella stagione 2018/19 e riferito agli esercizi conclusisi nel 2016, 2017 e 2018.

La sospensione della procedura rimarrà in essere fino al pronunciamento del TAS in merito al procedimento attualmente in corso inerente alla sanzione imposta al club per il mancato rispetto dei requisiti di pareggio di bilancio per gli esercizi conclusisi nel 2015, 2016 e 2017.