Gli Imagine Dragons per la cerimonia d'apertura della finale di UEFA Champions League presentata da Pepsi®

017 - Il Tottenham Hotspur FC affronta il Liverpool FC in finale

Lo stadio Metropolitano ospiterà la sua prima finale di UEFA Champions League ©Getty Images

UEFA e Pepsi® hanno annunciato oggi che la band vincitrice del Grammy Award, Imagine Dragons, si esibirà dal vivo in occasione della cerimonia d'apertura della finale di UEFA Champions League 2019 presentata da Pepsi.



La band, conosciuta per le celebri hit ‘Believer’, ‘Radioactive’ e ‘Thunder’, salirà sul palco pochi minuti prima del calcio d'inizio della finale che si giocherà all'Estadio Metropolitano di Madrid, sabato 1° giugno.

Dan Reynolds, cantante degli Imagine Dragons, ha detto: “Siamo onorati di partecipare alla cerimonia d'apertura della finale di UEFA Champions League insieme a Pepsi e di esibirci per un pubblico così caloroso. Sarà un grande show a Madrid".

Giunta alla sua quarta edizione, la cerimonia di apertura della finale di UEFA Champions League presentata da Pepsi fonde il mondo della musica, dello spettacolo e dello sport con una performance ad alta energia da parte di alcuni dei più grandi artisti del settore.

Dua Lipa si è esibita l'anno scorso a Kiev nella cerimonia d'apertura della finale di UEFA Champions League ©Getty Images

Dopo l'esibizione da record dell'anno scorso della popstar Dua Lipa, l'attesissima cerimonia d'apertura del 2019 presenterà un livello di produzione mai visto prima in una finale di UEFA Champions League.

“Siamo entusiasti di collaborare con Pepsi alla cerimonia di apertura della finale di UEFA Champions League del 2019. Per il quarto anno consecutivo, la cerimonia di apertura unirà musica, intrattenimento e sport in un'esperienza epica per i fan - e Pepsi in questo senso è il partner perfetto per aiutarci a farlo", ha dichiarato il direttore marketing di UEFA Events SA, Guy-Laurent Epstein.

“L'esibizione dello scorso anno di Dua Lipa è stata un grande successo, e ha battuto i nostri record di visualizzazioni come clip più vista di sempre nei nostri social network. Sappiamo che nella cerimonia di apertura gli Imagine Dragons accenderanno l'entusiasmo dei nostri tifosi con uno spettacolo rock che nessun tifoso dimenticherà mai"

La finale di quest'anno andrà in onda in oltre 200 paesi e territori di tutto il mondo. Gli Imagine Dragons scenderanno in campo circa 10 minuti prima dell'inzio della più importante partita del calcio europeo per club di questa stagione.

“Come brand con una storia leggendaria nella musica e nel calcio, non poteva esserci miglior partner di Pepsi per la cerimonia d'apertura della finale di UEFA Champions League", ha detto Natalia Filippociants, vice presidente, Marketing, Global Beverages, PepsiCo. "Collaborare con la UEFA per portare l'intrattenimento dal vivo in finale è un modo epico di dedicarsi alle passioni che noi - e i nostri tifosi - amiamo".

“Ogni anno abbiamo alzato l'asticella delle esibizioni e dell'energia negli stadi poco prima del calcio d'inizio. Essere riusciti a portare la rockband del momento, Imagine Dragons, sul palco con noi per quella che sarà sicuramente una finale elettrizzante, è una vera celebrazione di dove questa collaborazione è arrivata - e in che direzione andrà".

La finale di UEFA Champions League di quest'anno si giocherà allo stadio Metropolitano di Madrid, sabato 1° giugno. Il calcio d'inizio è fissato alle 21:00 locali e vedrà contrapposte Tottenham Hotspur FC e Liverpool FC.