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Riepilogo finale Futsal Finalissima 2026: Brasile - Spagna 0-3

domenica 8 novembre 2026

La Spagna ha battuto i padroni di casa del Brasile, aggiudicandosi la Finalissima, con l'Argentina che ha conquistato il terzo posto.

Riepilogo finale Futsal Finalissima 2026: Brasile - Spagna 0-3
LUCAS MERÇON / FOTAÊ via CONMEBOL

La Spagna ha battuto i padroni di casa del Brasile, aggiudicandosi la Finalissima, con l'Argentina che ha conquistato il terzo posto superando il Portogallo.

Futsal Finalissima: i risultati

Domenica 8 novembre:
Finale
Brasile - Spagna 0-3
Spareggio per il terzo posto
Argentina - Portogallo 3-1

Venerdì 6 novembre:
Semifinali
Spagna-Portogallo 2-2 (8-7 dcr) 
Brasile-Argentina 1-1 (5-4 dcr)

Guarda gli highlights

Formazioni 

Brasile: Willian (GK), Fabinho, Neguinho, Pito, Arthur; Matheus (GK), Lucas Gomes, Jacaré, Dyego, Leandro Lino, Vinicius Rocha, Marcel, Wesley França, Felipe

Spagna: Didac Plana (GK), Antonio Pérez, Adolfo, David Novoa, Gon Castejón; Jesús Herrero (GK), Cecilio Morales, Ricardo Mayor, Adrián Rivera, Muñoz Pablo, José Raya, Santa Cruz, Mario Rivillos, Sergio González

Brasile - Spagna: la cronaca

Spareggio per il terzo posto: Argentina - Portogallo

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