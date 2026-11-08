Riepilogo finale Futsal Finalissima 2026: Brasile - Spagna 0-3
domenica 8 novembre 2026
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La Spagna ha battuto i padroni di casa del Brasile, aggiudicandosi la Finalissima, con l'Argentina che ha conquistato il terzo posto.
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La Spagna ha battuto i padroni di casa del Brasile, aggiudicandosi la Finalissima, con l'Argentina che ha conquistato il terzo posto superando il Portogallo.
Futsal Finalissima: i risultati
Domenica 8 novembre:
Finale
Brasile - Spagna 0-3
Spareggio per il terzo posto
Argentina - Portogallo 3-1
Venerdì 6 novembre:
Semifinali
Spagna-Portogallo 2-2 (8-7 dcr)
Brasile-Argentina 1-1 (5-4 dcr)
Formazioni
Brasile: Willian (GK), Fabinho, Neguinho, Pito, Arthur; Matheus (GK), Lucas Gomes, Jacaré, Dyego, Leandro Lino, Vinicius Rocha, Marcel, Wesley França, Felipe
Spagna: Didac Plana (GK), Antonio Pérez, Adolfo, David Novoa, Gon Castejón; Jesús Herrero (GK), Cecilio Morales, Ricardo Mayor, Adrián Rivera, Muñoz Pablo, José Raya, Santa Cruz, Mario Rivillos, Sergio González