Si ritira João Matos, l'uomo dei record di futsal con Sporting e Portogallo

João Matos ha messo un punto alla sua carriera ventennale nel futsal, dove ha battuto ogni record.

Il 39enne si è ritirato dopo una stagione in cui ha guidato lo Sporting CP, in qualità di capitano, alla conquista del terzo titolo di UEFA Futsal Champions League. Nella finale contro l’Illes Balears Palma, João Matos ha portato a 98 il suo numero di presenze nella competizione (record) – solo un altro giocatore, Alex Merlim, ne ha totalizzate più di 75 – ha disputato la sua ottava finale, allungando il proprio record, ed è diventato il primo calciatore a disputare 25 partite nella fase finale del torneo.

Nel 2001, a meno di 20 anni, João Matos si è unito alle giovanili dello Sporting, facendo il suo esordio in prima squadra nel 2005/06, iniziando il lungo cammino da record col club. Una volta ha detto alla UEFA: "Sono, come si suol dire, di casa qui. Mi piace quando dicono 'João Matos è di casa' – significa che mi vogliono bene e mi vedono come un leone che nutre un grande amore per il club". Ha vinto 40 trofei con il club di Lisbona, tra cui spiccano i tre trionfi in Futsal Champions League.

Stessa storia a livello di nazionale, dove João Matos ha aiutato il Portogallo a conquistare tutti e quattro i principali titoli: UEFA Futsal EURO 2018 e 2022, la Coppa del Mondo di futsal FIFA 2021 e la Finalissima di futsal 2022, succedendo a Ricardinho come capitano nelle vittorie del 2022. Ha collezionato 213 presenze in nazionale, un record per il Portogallo, di cui esattamente 200 sotto la guida dello storico allenatore Jorge Braz, e ha partecipato a sei edizioni di Futsal EURO; solo Ortiz ha totalizzato più delle 50 presenze in competizioni ufficiali, comprese le qualificazioni, registrate da João Matos.

La carriera di João Matos in numeri

I tre titoli dello Sporting in Futsal Champions League

Portogallo

Esordio: 25 novembre 2008 contro la Georgia

Ultima presenza: 12 marzo 2025 contro i Paesi Bassi

Presenze/gol col Portogallo: 213/27

Presenze/gol in fasi finali di UEFA Futsal EURO: 26/2

Presenze/gol comprese qualificazioni in UEFA Futsal EURO: 50/7

Trionfi a UEFA Futsal EURO: 2018, 2022

Vittoria Finalissima di Futsal: 2022



Trionfo nella Coppa del Mondi FIFA di Futsal: 2021

Sporting CP

Esordio in competizioni UEFA: 10 ottobre 2006 contro l'Alfa Parf Skopje

Ultima presenza in competizioni UEFA per club: 10 maggio 2026 contro Illes Baleares Palma﻿

Presenze/gol in competizioni UEFA per club: 98/17



Trionfi in UEFA Futsal Champions League: 2019, 2021, 2026

Campionati portoghesi vinti: 2006, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022, 2023, 2024

Coppe di Portogallo vinte: 2006, 2008, 2011, 2013, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022, 2025

Coppe di Lega portoghesi vinte: 2016, 2017, 2021, 2022, 2024, 2025

Supercoppe Portoghesi vinte: 2008, 2010, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022

João Matos dopo il successo del Portogallo a Futsal EURO 2022 ad Amsterdam UEFA via Getty Images

Presenze in fasi finali a livello di nazionale

Portogallo

UEFA Futsal EURO

2010: Portogallo - Spagna 2-4 (Debrecen)

2018: Portogallo - Spagna 3-2dts (Lubiana)

2022: Portogallo - Russia 4-2 (Amsterdam)

Coppe del Mondo di Futsal FIFA

2021: Portogallo - Argentina 2-1 (Kaunas)

Finalissima di Futsal

2022: Portogallo - Spagna 1-1dts, 4-2dcr (Buenos Aires)

Sporting CP

UEFA Futsal Cup/Champions League

2011: Sporting CP - Città di Montesilvano 3-5 (Almaty)

2017: Sporting CP - Inter FS 0-7 (Almaty)

2018: Sporting CP - Inter FS 2-5 (Saragozza)

2019: Sporting CP - Kairat Almaty 2-1 (Almaty)

2021: Sporting CP - Barça 4-3 (Zadar)

2022: Sporting - Barça 0-4 (Riga)

2023: Sporting - Illes Balears Palma 1-1dts, 3-5dcr (Palma de Mallorca)

2026: Sporting CP - Illes Balears Palma 2-0 (Pesaro)