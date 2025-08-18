Il meglio di Ricardinho: il capocannoniere assoluto di Futsal EURO e delle competizioni futsal UEFA per club
lunedì 18 agosto 2025
Ricardinho conclude una carriera lunga due decenni: nel suo incredibile percorso ha vinto tutto e stabilito tantissimi record, mettendo la propria firma su alcuni dei momenti più iconici del futsal mondiale.
Ricardinho ha annunciato il suo ritiro dal futsal tre settimane prima del suo quarantesimo compleanno, mettendo il punto a una carriera ventennale che non ha praticamente eguali nello sport.
Con le maglie del Portogallo, del Benfica, dei giapponesi del Nagoya Oceans, degli spagnoli dell’Inter FS, dei francesi dell’ACCS Asnières Villeneuve 92, degli indonesiani del Pendekar United, dei lettoni del Riga Futsal Club e degli italiani del Genzano, Ricardinho ha conquistato oltre 30 trofei – tra cui una Coppa del Mondo FIFA di futsal, UEFA Futsal EURO 2018 e tre Coppe UEFA di futsal – oltre a numerosi riconoscimenti individuali.
Si ritira da leggenda, come miglior marcatore di sempre sia nelle fasi finali di UEFA Futsal EURO che delle competizioni UEFA di futsal per club: un percorso che lo ha visto disputare la sua prima finale con il Benfica nel 2003/04 e sfiorare l’approdo alle Final Four col Riga vent’anni dopo, nel 2023/24.
Ricardinho non ha lasciato il segno solo con trofei e statistiche, ma ha avuto il grande merito di aver fatto avvicinare al futsal tantissime persone grazie ai suoi gol spettacolari e le sue giocate ai limiti dell'impossibile. Icona assoluta di questo sport, in Europa e nel mondo, Ricardinho si è sempre mostrato generoso nel concedere autografi e selfie ai tifosi dopo le partite, qualunque fosse il risultato.
Ripercorriamo insieme i successi di Ricardinho e i suoi migliori momenti nelle competizioni UEFA: clicca sul link per guardare l'episodio del nostro documentario sul futsal, 'Think Fast', dedicato proprio a Ricardinho, non a caso soprannominato 'O Mágico'.
I numeri
Portogallo
Esordio: 26 giugno 2003 contro Andorra
Ultima presenza: 7 aprile 2022 contro Belgio
Portogallo presenze/gol: 188/142
Fase finale UEFA Futsal EURO presenze/gol: 21/22
Vincitore UEFA Futsal EURO: 2018
Fase finale Coppa del Mondo FIFA Futsal presenze/gol: 23/22
Vincitore Coppa del Mondo FIFA Futsal: 2021
Club
Esordio in competizioni UEFA per club: 15 ottobre 2003 (Benfica - Kaskada Gracanica)
Presenze in finali di competizioni UEFA per: 2 dicembre 2023 (Riga Futsal Club - Barça)
Competizioni UEFA per club, presenze/gol: 73/60 (Benfica, Inter FS, ACCS Asnières Villeneuve 92, Riga Futsal Club)
Vincitore UEFA Futsal Cup: 2010 (Benfica), 2017, 2018 (Inter FS)
Capocannoniere fase finale UEFA Futsal Cup: 2017 (Inter FS)
Vincitore campionato portoghese: 2005, 2007, 2008, 2009, 2012 (Benfica)
Vincitore campionato giapponese: 2011, 2013 (Nagoya Oceans)
Vincitore campionato spagnolo: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 (Inter FS)
Vincitore campionato francese: 2021 (ACCS Asnières Villeneuve 92)
Vincitore campionato lettone: 2024 (Riga Futsal Club)
Riconoscimenti individuali
Miglior Giocatore del Mondo by Futsal Planet: 2010, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (record)
Capocannoniere UEFA Futsal EURO: 2016 (in condivisione), 2018
Giocatore del Torneo di UEFA Futsal EURO: 2018
Capocannoniere Coppa del Mondo FIFA di Futsal: 2016
Giocatore del Torneo della Coppa del Mondo FIFA di Futsal: 2021
Classifica marcatori di sempre in fasi finali di UEFA Futsal EURO
22 Ricardinho (Portogallo)
20 Konstantin Eremenko (Russia)
17 Eder Lima (Russia)
16 Daniel (Spagna)
15 Serhiy Koridze (Ucraina)
Classifica marcatori di sempre in competizioni UEFA per club di futsal
60 Ricardinho (Benfica, Inter FS, Riga Futsal Club)
54 André Vanderlei (Action 21 Charleroi, Châtelineau Futsal)
50 Lúcio (Action 21 Charleroi, Iberia Tbilisi, Futsal Team Charleroi)
45 Vitaliy Borisov (AMMK Baku, Olimpik, Araz Naxçivan, Ekonomac Kragujevac)
44 Cirilo (FC Dynamo, Lokomotiv Daugavpils)