Seconda giornata UEFA Futsal EURO 2026, martedì: Ungheria-Portogallo, Polonia-Italia

La seconda giornata del Gruppo D di UEFA Futsal EURO 2026 si giocherà all'Arena Stožice di Lubiana. Nella prima partita, l'Ungheria affronterà i campioni in carica del Portogallo con in palio la qualificazione, mentre nella seconda la Polonia giocherà contro l'Italia, con entrambe alla ricerca di una vittoria per evitare l'eliminazione dopo le sconfitte di sabato.

Gruppo D: Ungheria - Portogallo (17:30 CET, Lubiana)

Entrambe le squadre hanno vinto sabato, guadagnandosi la possibilità di conquistare un posto nei quarti di finale con una partita di anticipo. L'Ungheria, che aveva perso tutte e sette le precedenti partite nelle fasi finali (2005, 2010 e 2016), ha sconfitto la Polonia per 4-2 con due gol di Máté Suscsák nel finale e, se riuscirà a battere i campioni in carica, passerà il turno se l'Italia non batterà la Polonia nella seconda gara della giornata.

Dall'altro lato, il Portogallo ha vinto 12 partite consecutive nelle fasi finali, di cui l'ultima contro l'Italia per 6-2 nella prima giornata di questa edizione, e punta al terzo titolo consecutivo. Se la Polonia non batterà gli Azzurri, il Portogallo passerà il turno con una vittoria. Il Portogallo ha ottenuto nove vittorie consecutive contro l'Ungheria, anche se negli ultimi 17 anni le due squadre si sono incontrate solo due volte, in due amichevoli disputate nel gennaio 2015.

Gruppo D: Polonia - Italia (20:30 CET, Lubiana)

Le sconfitte della prima giornata espongono entrambe le squadre al rischio di un'uscita anticipata dal torneo. Una sconfitta, infatti, comprometterebbe le possibilità di qualificazione della Polonia se il Portogallo non perderà contro l'Ungheria. L'Italia dal canto suo non può permettersi di perdere se i campioni in carica non vincono.

Entrambe le squadre hanno anche giocatori importanti squalificati dopo i cartellini rossi ricevuti sabato: il capitano della Polonia, Tomasz Kriezel, specialista sui calci piazzati e decisivo sui due gol che hanno portato la sua squadra in vantaggio per 2-1 contro l'Ungheria prima della sua espulsione, e la coppia azzurra composta da Italo Rossetti e Giovanni Pulvireni.

Błażej Korczyński, ct Polonia: "Giocheremo le prossime due partite con l'obiettivo di spezzare la maledizione e vincere la nostra prima partita a EURO. Dopo aver perso la prima partita, l'umore non è dei migliori, ma dobbiamo rialzare la testa e lottare. Dovremo dare tutto per vincere contro l'Italia".

Salvatore Samperi, ct Italia: "Sarà una partita decisiva per il nostro cammino a EURO. Affronteremo una squadra forte che è migliorata molto negli ultimi tempi e che ha bisogno di punti per cercare di qualificarsi alla fase a eliminazione diretta. Tuttavia, siamo consapevoli delle nostre capacità e non vediamo l'ora di scendere in campo e competere ai massimi livelli".