Riepilogo UEFA Futsal EURO 2026 di sabato, Giornata 1: Italia - Portogallo 2-6, Ungheria - Polonia 4-2

Il Portogallo si impone 6-2 contro l'Italia mentre l'Ungheria conquista la sua prima vittoria ad una fase finale contro la Polonia.



Il Gruppo D prosegue martedì, mentre domenica si disputano le seconde partite del Gruppo A a Riga e del Gruppo B a Kaunas.



Gruppo D: Italia - Portogallo 2-6 (Lubiana)

Statistica chiave: Il Portogallo, a caccia del terzo titolo consecutivo, ha allungato la propria striscia record di vittorie alFutsal EURO a 12 partite nella fase finale e 16 complessive includendo le qualificazioni.

Jorge Braz, ct Portogallo: "Non è stato un buon avvio, poi siamo entrati gradualmente in partita, aumentando creatività e intensità e giocando come sappiamo. Sapevo che, se fossimo stati noi stessi, per l’Italia sarebbe stato molto difficile. All’inizio non è stato semplice adattarsi alla loro strategia, ma col passare dei minuti la gara è diventata sempre più complicata per loro e, naturalmente, sono arrivati i gol. Le occasioni non sono mancate".

Salvatore Samperi, ct Italia: "Sapevamo che sarebbe stata una partita durissima, perché il Portogallo ha una squadra straordinaria, ma devo dire che abbiamo disputato un’ottima gara, soprattutto nel primo tempo. È stato un peccato subire due gol a inizio ripresa nel giro di un minuto: da lì in poi la partita ci è sfuggita di mano".



Gruppo D: Ungheria - Polonia 4-2 (Lubiana)

Statistica chiave: Pawlus è diventato il marcatore più giovane di sempre nella fase finale del Futsal EURO, andando a segno a 19 anni e 168 giorni. Un record che batte quello detenuto dal 2001 da Adriano Foglia dell’Italia, migliorandolo di 135 giorni.

Sergio Mullor, ct Ungheria: "È come se avessimo vinto l’Europeo! È un risultato fondamentale per l’Ungheria, per la fiducia in questo sport e per la federazione, che sta facendo un grande lavoro per sostenere il futsal. Devo fare i complimenti a giocatori e staff: abbiamo preparato la partita nel modo giusto e ottenuto i punti che meritavamo. Abbiamo giocato davvero bene.".

Błażej Korczyński, ct Polonia: "Abbiamo perso la partita sul piano mentale. Abbiamo perso il nostro capitano, Kriezel, e da quel momento i nostri giocatori non hanno reso come avrebbero dovuto".