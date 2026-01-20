UEFA.com funziona meglio su altri browser
Per la migliore esperienza possibile, consigliamo Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Le squadre di Futsal EURO 2026: scopri le rose di ogni squadra

martedì 20 gennaio 2026

Scopri i convocati di ognuna delle 16 squadre della fase finale del torneo.

La Francia è tra le 16 squadre in corsa
La Francia è tra le 16 squadre in corsa UEFA via Getty Images

Le squadre per la fase finale di UEFA Futsal EURO 2026 sono state annunciate. La fase finale del torneo si svolge dal 21 gennaio all'8 febbraio. Clicca su ogni nazionale e scopri la lista dei 14 giocatori di ogni rosa.

Gironi Futsal EURO 2026

Gruppo A: Lettonia (co-ospitante), Croazia, Georgia, Francia

Gruppo B: Lituania (co-ospitante), Armenia, Cechia, Ucraina

Gruppo C: Slovenia (co-ospitante), Bielorussia, Spagna, Belgio

Gruppo D: Italia, Ungheria, Portogallo (campione in carica), Polonia

Conosci le squadre

﻿In conformità con il regolamento della competizione, le squadre dovevano comunicare alla UEFA l'elenco dei 14 giocatori entro la scadenza del 19 gennaio.

Per le disposizioni relative ad eventuali modifiche successive della rosa, si rimanda all’Articolo 43 del regolamento ufficiale della competizione. Qualsiasi variazione successiva, dovuta a infortunio o malattia, sarà riportata nelle pagine dedicate alle squadre.

Clicca sulle squadre e scopri la lista completa dei convocati per la fase finale del torneo.

Armenia

Bielorussi

Belgio

Croazia

Cechia

Francia

Georgia

Ungheria

Italia

Lattonia

Lituania

Polonia

Portogallo

Slovenia

Spagna

Ucraina

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: martedì 20 gennaio 2026