Le squadre di Futsal EURO 2026: scopri le rose di ogni squadra
martedì 20 gennaio 2026
Intro articolo
Scopri i convocati di ognuna delle 16 squadre della fase finale del torneo.
Contenuti top media
Corpo articolo
Le squadre per la fase finale di UEFA Futsal EURO 2026 sono state annunciate. La fase finale del torneo si svolge dal 21 gennaio all'8 febbraio. Clicca su ogni nazionale e scopri la lista dei 14 giocatori di ogni rosa.
Gironi Futsal EURO 2026
Gruppo A: Lettonia (co-ospitante), Croazia, Georgia, Francia
Gruppo B: Lituania (co-ospitante), Armenia, Cechia, Ucraina
Gruppo C: Slovenia (co-ospitante), Bielorussia, Spagna, Belgio
Gruppo D: Italia, Ungheria, Portogallo (campione in carica), Polonia
In conformità con il regolamento della competizione, le squadre dovevano comunicare alla UEFA l'elenco dei 14 giocatori entro la scadenza del 19 gennaio.
Per le disposizioni relative ad eventuali modifiche successive della rosa, si rimanda all’Articolo 43 del regolamento ufficiale della competizione. Qualsiasi variazione successiva, dovuta a infortunio o malattia, sarà riportata nelle pagine dedicate alle squadre.
Clicca sulle squadre e scopri la lista completa dei convocati per la fase finale del torneo.