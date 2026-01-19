UEFA.com funziona meglio su altri browser
Calendario Futsal EURO 2026: tutte le partite della fase finale

lunedì 19 gennaio 2026

UEFA Futsal EURO 2026 si giocherà dal 21 gennaio al 7 febbraio. Il calendario ufficiale delle partite è stato confermato.

Il torneo inizia mercoledì all'Arena Riga
UEFA Futsal EURO 2026 si terrà in Lettonia, Lituania e Slovenia dal 21 gennaio al 7 febbraio. Il calendario ufficiale delle partite è stato confermato.

Il torneo si aprirà con Croazia - Francia e Lettonia - Georgia mercoledì alla Arena Riga. Giovedì, l’azione si sposterà alla Žalgirio Arena di Kaunas, dove si affronteranno Armenia - Ucraina e Lituania (co-ospitante) - Cechia. Nei due giorni seguenti prenderanno il via anche i Gruppi C e D alla Arena Stožice di Lubiana, con in campo le restanti squadre, tra cui la terza nazione ospitante, la Slovenia, e i campioni in carica del Portogallo.

Le partite proseguiranno in queste tre sedi, ma nella terza giornata dei Gruppi C e D, in programma giovedì 29 gennaio, due delle quattro gare si disputeranno nella seconda arena di Lubiana, la Tivoli Arena. La fase a eliminazione diretta inizierà sabato 31 gennaio con un quarto di finale a Riga e uno a Kaunas, mentre tutto il resto del torneo — dalle semifinali alla finale — si giocherà alla Arena Stožice di Lubiana.

Scarica il programma completo

Gruppi fase finale di Futsal EURO 2026

Gruppo A: Lettonia (co-ospitante), Croazia, Georgia, Francia

Gruppo B: Lituania (co-ospitante), Armenia, Cechia, Ucraina

Gruppo C: Slovenia (co-ospitante), Bielorussia, Spagna, Belgio

Gruppo D: Italia, Ungheria, Portogallo (campione in carica), Polonia

Conosci le finaliste

Tutti gli orari sono CET, l'ora locale in Lettonia e Lituania è un'ora avanti. Tutte le partite di Lubiana si svolgono presso l'Arena Stožice, salvo diversa indicazione.

Calendario Futsal EURO 2026

Fase a gironi

Prima giornata:

Mercoledì 21 gennaio
Gruppo A: Croazia - Francia (16:00, Riga)
Gruppo A: Lettonia - Georgia (19:00, Riga)

Giovedì 22 gennaio
Gruppo B: Armenia - Ucraina (16:00, Kaunas)
Gruppo B: Lituania - Cechia (19:00, Kaunas)

Venerdì 23 gennaio
Gruppo C: Bielorussia - Belgio (17:30, Ljubljana)
Gruppo C: Slovenia - Spagna (20:30, Ljubljana)

Sabato 24 gennaio
Gruppo D: Italia - Portogallo (14:30, Ljubljana)
Gruppo D: Ungheria - Polonia (17:30, Ljubljana)

Seconda giornata:

Domenica 25 gennaio
Gruppo A: Croazia - Georgia (13:00, Riga)
Gruppo A: Francia - Lettonia (16:00, Riga)
Gruppo B: Armenia - Cechia (13:00, Kaunas)
Gruppo B: Ucraina - Lituania (16:00, Kaunas)

Lunedì 26 gennaio
Gruppo C: Bielorussia - Spagna (17:30, Ljubljana)
Gruppo C: Belgio - Slovenia (20:30, Ljubljana)

Martedì 27 gennaio
Gruppo D: Ungheria - Portogallo (17:30, Ljubljana)
Gruppo D: Polonia - Italia (20:30, Ljubljana)

Terza giornata:

Mercoledì 28 gennaio
Gruppo A: Lettonia - Croazia (16:30, Riga)
Gruppo A: Georgia - Francia (16:30, Kaunas)
Gruppo B: Cechia - Ucraina (19:30, Riga)
Gruppo B: Lituania - Armenia (19:30, Kaunas)

Giovedì 29 gennaio
Gruppo C: Slovenia - Bielorussia (17:30, Ljubljana)
Gruppo C: Spagna - Belgio (17:30, Ljubljana - Tivoli Arena)
Gruppo D: Portogallo - Polonia (20:30, Ljubljana)
Gruppo D: Italia - Ungheria (20:30, Ljubljana - Tivoli Arena)

Fase a eliminazione diretta

Quarti di finale:

Sabato 31 gennaio
QF2: Vincente Gruppo A - Seconda Gruppo B (16:00/19:00, Riga)
QF1: Vincente Gruppo B - Seconda Gruppo A (16:00/19:00, Kanuas)

Domenica 1 febbraio
QF3: Vincente Gruppo C - Seconda Gruppo D (16:00/19:30, Lubiana)
QF4: Vincente Gruppo D - Seconda Gruppo C (16:00/19:30, Lubiana)

Semifinali:

Mercoledì 4 febbraio
SF1: Vincente QF2 - Vincente QF4 (17:00/20:30, Lubiana)
SF2: Vincente QF1 - Vincente QF3 (17:00/20:30, Lubiana)

Finale terzo posto:

Sabato 7 febbraio
Perdente SF1 - Perdente SF2 (16:00, Lubiana)

Finale:

Sabato 7 febbraio
Vincente SF1 - Vincente SF2 (19:30, Lubiana)

Nella fase a eliminazione diretta, l'ordine delle due partite di ogni giornata sarà confermato una volta note le squadre qualificate.

