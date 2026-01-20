Prima giornata UEFA Futsal EURO 2026, mercoledì: Croazia - Francia, Lettonia - Georgia

UEFA Futsal EURO 2026 inizia mercoledì all'Arena Riga con le prime due partite del Gruppo A: Croazia-Francia e Lettonia (nazionale co-organizzatrice) - Georgia.

Il Gruppo B inizia giovedì a Kaunas, mentre i Gruppi C e D iniziano rispettivamente venerdì e sabato a Lubiana.

Gruppo A: Croazia - Francia (16:00 CET, Riga)

La Croazia non superava la fase a gironi di una competizione internazionale da un decennio, quando nel 2024 ha raggiunto gli ottavi di finale della Coppa del Mondo FIFA di futsal. Questa volta ha superato facilmente le qualificazioni, vincendo tutte e sei le partite del proprio girone con un vantaggio di 11 punti. Mentre il capitano Franco Jelovčić è un veterano della squadra semifinalista nel 2012, tra i giovani talenti spicca Josip Jurlina, che ha aiutato la Croazia a raggiungere la finale di UEFA Futsal EURO U19 del 2019 all'Arena Riga sotto la guida di Marinko Mavrović, ora allenatore della nazionale maggiore. Ivan Jelić è stato convocato all'ultimo minuto per sostituire il portiere infortunato Vinko Rozga.

La Francia ha partecipato solo una volta a Futsal EURO, qualificandosi nel 2018 con una vittoria negli spareggi contro la Croazia e tenendo testa alla Spagna prima di perdere contro l'Azerbaigian. Tuttavia, nonostante l'assenza dell'infortunato Kévin Ramirez, la squadra francese si presenta alla fase finale tra le favorite dopo la straordinaria corsa alle semifinali della Coppa del Mondo 2024 al suo debutto e dopo aver segnato 41 gol nelle sei partite di qualificazione agli Europei.﻿

Gruppo A: Lettonia - Georgia (19:00 CET, Riga)

La Lettonia fa il suo debutto in una fase finale di futsal a livello maggiore, anche se Edgars Tarakanovs e Toms Grīslis hanno già maturato esperienza in questo palazzetto durante gli Europei Under 19 del 2019 e l'allenatore Massimiliano Bellarte ha guidato la sua Italia su questo palcoscenico. Un fitto programma di 14 amichevoli nel 2025, con vittorie contro Ungheria, Lituania, Paesi Bassi e Romania, ha preparato la Lettonia a questa sfida.

Tuttavia, la nazione co-organizzatrice incontrerà tre squadre che hanno già superato la fase a gironi degli Europei, a cominciare dalla Georgia, che ha raggiunto i quarti di finale al suo debutto nel 2022 e che, con una rosa molto cambiata, ha sconfitto la Slovacchia negli spareggi, assicurandosi il ritorno al torneo. L'esperto commissario tecnico Avtandil Asatiani può contare sui veterani del 2022: il portiere Tomike Bukia, Archil Sebiskveradze, Irakli Todua, Shota Tophuria e Vakhtang Kekelia, mentre Nika Kharatishvili e Giorgi Ghavtadze sono tra quelli che apportano freschezza e talento a questa nazionale.

