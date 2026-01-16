Calcio vs futsal: le principali differenze

Sia come palcoscenico per i giocatori di livello mondiale, sia come terreno di crescita per le stelle del futuro, il futsal svolge un ruolo cruciale nell’ecosistema del calcio.

Tuttavia, per uno spettatore è importante sapere in cosa il futsal si distingue dal calcio tradizionale: le differenze nel numero di giocatori, nelle sostituzioni, nella durata della partita e nelle regole danno vita a uno sport esclusivo che enfatizza l’abilità tecnica, la rapidità di pensiero e il coinvolgimento continuo.

Da quanti giocatori è formata una squadra e come funzionano le sostituzioni?

Squadre

Il futsal si gioca cinque contro cinque, ma nelle competizioni UEFA le rose sono composte da 14 giocatori. L’intera rosa è a disposizione per ogni partita (salvo squalifiche), con cinque titolari e nove giocatori in panchina.

Sostituzioni

Le sostituzioni sono illimitate e possono essere effettuate in qualsiasi momento della gara, purché il giocatore che entra in campo lo faccia solo dopo che il compagno è uscito. I cambi devono avvenire nell'apposita zona, situata davanti a ciascuna panchina. Le sostituzioni possono essere effettuate singole o multiple.

Spiegazione dei principali ruoli del Futsal

La natura dinamica del futsal fa sì che i giocatori di movimento coprano generalmente tutto il campo, pur avendo ciascuno un ruolo principale. Non tutti i moduli prevedono l’utilizzo di tutti i ruoli. Alcuni giocatori sono definiti “universali” perché in grado di ricoprire qualsiasi ruolo, ma quelli tipici sono:

Portiere

Può usare le mani all’interno dell’area di rigore, ma è molto più coinvolto nel gioco con i piedi rispetto al calcio tradizionale. Le dimensioni ridotte del campo rendono fondamentali i lanci con le mani. Spesso, il portiere fascia le dita invece di indossare i guanti per facilitare i lanci.

Portiere volante

Un giocatore di movimento può entrare e uscire dal campo come sostituto del portiere; l’arbitro deve però verificare che il cosiddetto "portiere volante" indossi una maglia da portiere con il proprio numero e che tutti i portieri volanti della squadra indossino lo stesso colore, diverso sia da quello dei portieri “tradizionali” sia da quello dei giocatori di movimento. Questa tattica consente agli allenatori di cambiare l’andamento della partita ed è utilizzata soprattutto per cercare di segnare quando si è in svantaggio.

I portieri del Futsal sono più coinvolti nel gioco rispetto ai portieri tradizionali UEFA via Getty Images

Difensore

Di solito è l’ultimo giocatore davanti al portiere, ma ha anche un ruolo importante nell’avviare e nel supportare le azioni offensive.

Laterale

Spesso è il giocatore più tecnico e creativo della squadra ed è fondamentale sia in fase offensiva sia in quella difensiva.

Pivot

In genere è il giocatore più avanzato. Il suo compito non si limita a fare gol, ma consiste anche nel proteggere il pallone giocando spalle alla porta per poi liberare i compagni.

Il campo e le condizioni di gara

Il pallone

Il pallone da futsal è più piccolo, più pesante e rimbalza molto meno rispetto a quello del calcio tradizionale. Questo permette di mantenerlo maggiormente a terra, favorendo il controllo del gioco in partite dal ritmo elevato e in spazi ridotti. I palloni da futsal sono generalmente di misura 4, mentre quelli da calcio standard sono di misura 5.

I palloni da futsal sono più piccoli e pesanti UEFA via Getty Images

Tempo effettivo

Ogni tempo dura 20 minuti e il cronometro si ferma ogni volta che il pallone non è in gioco; inoltre, ciascun allenatore può richiedere un time out di un minuto per tempo. Nelle gare UEFA a eliminazione diretta, ad eccezione delle finali per il terzo posto, le partite possono proseguire ai tempi supplementari, composti da due tempi di cinque minuti. Se il punteggio resta in parità dopo 50 minuti complessivi (o 40 nella finale per il terzo posto), si procede ai calci di rigore dai sei metri. In base a una recente modifica delle Regole del Gioco FIFA, ora la serie prevede cinque tiri per squadra prima di passare a oltranza, rispetto ai tre precedenti.

Area di rigore

I giocatori di movimento possono entrare in area e il portiere può uscirne, ma non può toccare nuovamente il pallone dopo averlo rinviato finché questo non ha superato la metà campo avversaria o non è stato toccato da un avversario. Le rimesse dal fondo devono essere effettuate con le mani, non con i piedi.

Rimessa laterale

Se il pallone supera la linea laterale o colpisce il soffitto, il gioco riprende con una rimessa laterale con i piedi. Non è possibile segnare direttamente da rimessa laterale. Se il pallone oltrepassa la linea di fondo, si assegna un calcio d’angolo o una rimessa dal fondo effettuata con le mani dal portiere.

Arbitraggio e differenze disciplinari

Arbitri

La gara è diretta da quattro ufficiali di gara: l’arbitro principale, posizionato lungo la linea laterale opposta alle panchine, il secondo arbitro sull’altra linea laterale (entrambi possono entrare in campo se necessario), il terzo ufficiale, situato al tavolo a metà campo (controlla le sostituzioni e il numero di falli e funge da collegamento con gli altri ufficiali) e il cronometrista.

Ci sono quattro ufficiali di gara nelle partite di futsal. UEFA via Getty Images

Falli totali

Calci di punizione e rigori funzionano generalmente come nel calcio tradizionale. Tuttavia, quando una squadra commette cinque falli in un tempo, per ogni fallo successivo gli avversari ottengono un tiro diretto verso la porta dal secondo dischetto, posto a 10 metri dalla porta. Se il fallo avviene più vicino alla porta, il tiro può essere battuto dal punto in cui è stata commessa l’infrazione. Nell’intervallo il numero di falli viene azzerato, ma non viene annullato prima dei tempi supplementari, durante i quali continuano a essere conteggiati anche i falli del secondo tempo.

Cartellini

Un giocatore viene espulso dopo due ammonizioni o per un cartellino rosso diretto e non può più prendere parte alla gara. In seguito a un’espulsione, la squadra sanzionata gioca in inferiorità numerica per due minuti, a meno che non subisca una rete durante questo periodo: in questo caso torna immediatamente in parità numerica. Il giocatore espulso, tuttavia, non può rientrare in campo né essere sostituito.

Regola dei quattro secondi

Per rimesse laterali, calci di punizione, rimesse dal fondo e calci d’angolo, il giocatore in possesso del pallone ha quattro secondi per riprendere il gioco; l’arbitro effettua il conteggio mostrando le dita in aria. Se il gioco non riprende entro quattro secondi, viene assegnato un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria. Il portiere non è autorizzato a controllare il pallone per più di quattro secondi nella propria metà campo.