La bellezza del calcio indoor: perché il futsal è un'attrazione così unica

"Quando ho visto l'intensità di una partita di futsal, il contatto con la palla quasi costante, dribbling ogni cinque-dieci secondi e gol segnati in un attimo, me ne sono innamorato".

Sono le parole di Ricardinho, vincitore di Futsal EURO e della Coppa del Mondo FIFA con il Portogallo e forse il miglior giocatore europeo di sempre. Oltre ad aver collezionato numerose vittorie a livello di club e in nazionale, "O Mágico" ha contribuito ad attirare l'attenzione su questo sport a suon di gol e azioni spettacolari. Come sottolinea lui stesso, però, il futsal non è solo fatto di giocate incredibili con le potenzialità di diventare virali.

L'inevitabile associazione

Quando si parla dei meriti del futsal (dal portoghese FUTebol e SALa), inevitabilmente entra il gioco il suo fratello maggiore. Esistono molti tipi di "calcio", ma il futsal è quello che più gli si avvicina per modalità di gioco e punteggio: per questo è amministrato dalle stesse confederazioni e federazioni nazionali.

Il calcio è chiaramente lo sport più popolare al mondo e molti si avvicinano al futsal proprio per questo legame. Quindi, quando si parla delle peculiarità del futsal, è difficile non parlare delle qualità che lo distinguono dal calcio o del suo utilizzo per il perfezionamento tecnico di chi gioca all'aperto.

Le partite di futsal terminano spesso con punteggi più alti rispetto al calcio a 11 Getty Images for DFB

L'associazione con il calcio, sia attraverso giocatori come Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Neymar che esaltano le virtù del futsal, sia attraverso i club più famosi che hanno riscosso successi anche nel calcio a cinque (Barcellona, Benfica e Sporting CP, vincitori di competizioni UEFA di futsal), gli conferisce una visibilità unica che altri sport più giovani vorrebbero condividere.

Un connubio di sport diversi

Il futsal è molto più del fratello minore del calcio. Gran parte del suo fascino deriva dal connubio tra le qualità di molti sport.

Chiaramente, chi capisce il calcio può seguire futsal. Non sono identici, ma abbastanza simili da permetterne di apprezzarne le differenze: soprattutto nei punteggi, che sono più alti e cambiano con una frequenza che il calcio può solo invidiare, ma dove i gol rimangono speciali perché non arrivano ogni pochi secondi, come accade invece in altri sport.

"Il futsal ti insegna a pensare velocemente, a muoverti negli spazi stretti e a essere creativo". Andrés Iniesta

Il futsal ha contribuito davvero alla crescita dei calciatori. Andrés Iniesta parla a nome di tanti colleghi quando afferma: "Il futsal ti insegna a pensare velocemente, a muoverti negli spazi stretti e a essere creativo. Sono cose che rimangono per tutta la carriera". È importante sottolineare, però, che questo non vale solo per i prossimi calciatori: basta guardare gli incredibili nomi che hanno partecipato agli Europei di futsal.

Gli appassionati di sport come il basket o la pallamano, giocati su campi al coperto di dimensioni simili, troveranno sicuramente qualcosa di familiare nel futsal. Il campo stretto rende lo spettacolo intenso e, anche se il futsal è ricco di numeri spettacolari e combinazioni magiche tra i giocatori, questi devono essere eseguiti ad alta velocità, con gli avversari molto vicini e poco spazio in campo.

I giocatori di futsal devono essere in grado di muoversi degli spazi stretti SPORTSFILE

Significa anche che qualsiasi squadra, anche se in vantaggio, è potenzialmente a pochi secondi dal subire gol in contropiede, mentre una raffica di occasioni o calci d'angolo può seguire a ritmo incalzante: una buona notizia per tifosi e spettatori, ma lo è meno per chi deve raccontare le azioni e ha a malapena il tempo di scriverle.

Intensità e atmosfera

Le sostituzioni a rotazione del futsal, come in altri sport indoor, fanno anche sì che il gioco prosegua a intensità costante, con la maggior parte dei giocatori in campo per brevi periodi intervallati da pause. Falcão, forse il più grande giocatore di sempre di questo sport, una volta ha detto: "Nel futsal i giocatori toccano la palla molto spesso. Questo aiuta a sviluppare le qualità tecniche del giocatore: un grande incentivo per continuare a praticarlo".

Poiché si gioca con il tempo effettivo, l'ultimo minuto può diventare epico come quelli che si vedono nella NFL e consente veloci ribaltamenti; ne è esempio la finale di Futsal Champions League del 2021, quando lo Sporting CP è passato da 2-0 a 3-2 in meno di cinque minuti nel secondo tempo.

L'ambiente indoor del futsal crea un'atmosfera intensa UEFA via Getty Images

L'ambiente indoor ha anche un'atmosfera e un frastuono pari a quelli del calcio, o anche di più, grazie al tetto e ai tifosi che si trovano a ridosso del campo. Chi ha assistito alle semifinali della Croazia a Futsal EURO 2012 a Spalato e Zagabria, alle gare della Serbia a Futsal EURO 2016 a Belgrado o al trionfo del Palma nella UEFA Futsal Champions League del 2023, può confermarlo.

Naturalmente, il futsal ha qualità uniche, oltre a combinare il meglio di sport indoor e outdoor più consolidati. Soprattutto esteticamente: il motivo per cui questo sport è così associato a gol incredibili e giocate che sfidano la logica di campioni come Ricardinho è perché si vedono con una frequenza rara in altre discipline. A Futsal EURO 2026 ne vedremo a profusione, insieme all'intensità e alla tensione che rendono questo sport così speciale.