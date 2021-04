Spareggio Futsal EURO: Serbia - Bielorussia

Serbia e Bielorussia si affronteranno in un doppio confronto di spareggio tra il 14 e il 17 novembre per determinare l'ultima squadra partecipante a UEFA Futsal EURO 2022 in Olanda.

Le otto vincitrici dei gironi e le sei migliori seconde della fase di qualificazione a gironi hanno staccato il pass per le fasi finali, in programma dal 19 gennaio al 6 febbraio. Le rimanenti due seconde classificate si sfideranno per stabilire chi si unirà a loro. La Serbia, ottava fra le squadre seconde classificate, giocherà l'andata in casa come stabilito da un sorteggio svoltosi dopo la creazione dei gironi.



Già qualificate: Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Finlandia, Georgia, Italia, Kazakistan, Olanda (squadra organizzatrice), Polonia, Portogallo (campione in carica), Russia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Ucraina

La Bielorussia si è piazzata alle spalle del Kazakistan KFF

Come ha raggiunto lo spareggio: seconda classificata nel Gruppo 5 (V3 P0 S3 GF26 GS15)

Precedenti agli spareggi: EURO 2016, S2-3comp contro Repubblica ceca; Coppa del Mondo 2016, S3-6comp contro Russia; Coppa del Mondo 2012, S2-11comp contro Portogallo; Coppa del Mondo 2008, S2-6comp contro Russia; Coppa del Mondo 2004, S2-7comp contro Ucraina

Miglior piazzamento a Futsal EURO: fase a gironi (2010)

Futsal EURO 2018: non partecipante

Nello spareggio 2016 contro la Repubblica ceca, la Bielorussia ha pareggiato a tre secondi dal termine nella sfida di ritorno in casa, ma era già stata battuta 2-1 in trasferta.

Nel 2010 la Bielorussia ha perso 9-1 contro la Spagna la sua gara d'esordio alle fasi finali, ma si è riscattata pareggiando 5-5 contro il Portogallo, che avrebbe poi chiuso il torneo da finalista.

La Serbia punta a qualificarsi per la sesta volta nelle utlime sette edizioni Nebojsa Parausic / MN press via FSS

Come ha raggiunto lo spareggio: seconda classificata nel Gruppo 4 (V2 P3 S1 GF18 GS13)

Precedenti agli spareggi: EURO 2018, V8-7comp contro Repubblica ceca; EURO 2014, S3-9comp contro Romania; Coppa del Mondo 2020, V6-5comp contro Finlandia; Coppa del Mondo 2016, S2-4comp contro Portogallo; Coppa del Mondo 2012, V6-2comp contro Ungheria

Miglior piazzamento a Futsal EURO: quarto posto (2016)

Futsal EURO 2018: quarti di finale