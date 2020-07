Futsal EURO 2022: format e calendario

UEFA Futsal EURO 2022 sarà la prima edizione a 16 squadre del torneo e si disputerà ogni quattro anni, dopo le passate edizioni a 12 squadre a cadenza biennale. Sono previsti molti cambiamenti anche per quanto riguarda le qualificazioni.

Formato delle qualificazioni

Le qualificazioni si disputeranno in quattro fasi: turno di qualificazione (minitornei), spareggi del turno di qualificazione (in casa e fuori casa), fase di qualificazione a gironi (in casa e fuori casa) e spareggi (in casa e fuori casa).

L'Olanda partecipa direttamente alla fase finale in veste di nazione ospitante

Le squadre che partecipano al turno elite della Coppa del Mondo FIFA di futsal 2020 entreranno in gara nella fase di qualificazione a gironi: Azerbaigian, Bielorussia, Croazia, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Italia, Kazakistan, Portogallo, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Ucraina

Tutte le altre squadre partono dal turno di qualificazione

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Il Portogallo vince il titolo nel 2018

Turno di qualificazione (29 gennaio–1 febbraio 2020)



Le squadre verranno suddivise in nove gironi da tre o quattro squadre, da disputarsi sotto forma di minitornei

Le vincitrici dei gironi si qualificano direttamente alla fase di qualificazione a gironi

Le nove seconde e le cinque migliori terze (senza contare i risultati contro le quarte classificate) accedono agli spareggi di qualificazione

Spareggi del turno di qualificazione (aprile 2020)



Le 14 partecipanti vengono sorteggiate sino a formare sette partite, da disputarsi in casa e fuori casa (sette seconde classificate giocheranno il ritorno in casa; nessuna squadra può affrontarne una già incontrata nel turno di qualificazione)

Le vincitrici degli incontri completeranno il tabellone della fase di qualificazione a gironi

Fase di qualificazione a gironi (febbraio, aprile e settembre 2021)



Le 32 squadre (16 partecipanti al turno elite della Coppa del Mondo, nove vincitrici dei gironi del turno di qualificazione e sette vincitrici degli spareggi del turno di qualificazione) vengono sorteggiate in otto gironi da quattro

Per la prima volta, questo turno prevede gare di andata e ritorno: ogni squadra affronta l'altra due volte

Le otto vincitrici dei gironi e le sei migliori seconde raggiungono l'Olanda alla fase finale. Le altre due migliori seconde partecipano agli spareggi

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights La Spagna conquista il titolo 2016

Spareggi (ottobre 2021)



Le due seconde classificate che non hanno superato direttamente la fase di qualificazione a gironi si affrontano in casa e fuori casa (un sorteggio determinerà l'ordine degli incontri). La vincitrice raggiungerà le altre 15 squadre alla fase finale

Fase finale (19 gennaio–6 febbraio 2022, Olanda)

Le 16 squadre saranno sorteggiate in quattro gironi da quattro. Le prime due classificate di ogni girone accederanno ai quarti di finale

Fase a eliminazione diretta:

Quarto di finale 1: Prima classificata Gruppo B - Seconda classificata Gruppo A

Quarto di finale 2: Prima classificata Gruppo A - Seconda classificata Gruppo B

Quarto di finale 3: Prima classificata Gruppo C - Seconda classificata Gruppo D

Quarto di finale 4: Prima classificata Gruppo D - Seconda classificata Gruppo C

Semifinale 1: Vincente quarto di finale 2 - Vincente quarto di finale 4

Semifinale 2: Vincente quarto di finale 1 - Vincente quarto di finale 3

Finale terzo posto: Sconfitta semifinale 1 - Sconfitta semifinale 2

Finale: Vincente semifinale 1 - Vincente semifinale 2

Calendario della competizione

Designazione nazioni ospitanti: 24 settembre 2019, Ljubljana

Sorteggio turno di qualificazione: 7 novembre 2019, Nyon

Turno di qualificazione: 29 gennaio–1 febbraio 2020

Sorteggio spareggi turno di qualificazione: 13 febbraio 2020, Nyon

Spareggi turno di qualificazione: aprile 2020

Sorteggio fase di qualificazione a gironi: 14 maggio 2020, Nyon

Fase di qualificazione a gironi, giornate 1 e 2: febbraio 2021

Fase di qualificazione a gironi, giornate 3 e 4: aprile 2021

Fase di qualificazione a gironi, giornate 5 e 6: settembre 2021

Sorteggio spareggi: settembre 2021, Nyon

Spareggi: ottobre 2021

Sorteggio fase finale: fine 2021, da conf.

Fase finale: 19 gennaio–6 febbraio 2022, Olanda