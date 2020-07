Guida completa a Futsal EURO 2018

Il torneo

L'Arena Stožice di Ljubljana ospita UEFA Futsal EURO fino al 10 febbraio. Inaugurato nel 2010, il palazzetto ha una capienza di 10.000 spettatori e ospita le partite di basket del KK Olimpija e le gare internazionali di pallavolo dell'ACH Volley e di pallamano del RK Krim. Inoltre, ha ospitato la fase finale di EuroBasket 2013.

Al torneo partecipano 12 squadre: la Slovenia padrona di casa e le 11 qualificate, tra cui la Spagna campione in carica e la Francia (all'esordio). Le formazioni sono suddivise in quattro gironi da tre: le prime due classificate di ogni girone accedono ai quarti, quindi si procede a eliminazione diretta.

Calendario

Fase a gironi

Martedì 30 gennaio

Gruppo A: Slovenia - Serbia 2-2

Gruppo B: Russia - Polonia 1-1

Mercoledì 31 gennaio

Gruppo C: Portogallo - Romania 4-1

Gruppo D: Spagna - Francia 4-4

Giovedì 1 febbraio

Gruppo B: Polonia - Kazakistan 1-5

Gruppo A: Serbia - Italia 1-1

Venerdì 2 febbraio

Gruppo D: Francia - Azerbaigian 3-5

Gruppo C: Romania - Ucraina 2-3

Sabato 3 febbraio

Gruppo B: Kazakistan - Russia 1-1

Gruppo A: Italia - Slovenia 1-2

Domenica 4 febbraio

Gruppo C: Ucraina - Portogallo 3-5

Gruppo D: Azerbaigian - Spagna 0-1

Qualificate al momento: Slovenia, Serbia, Kazakistan, Russia, Portogallo, Ucraina, Azerbaigian

Eliminate al momento: Italia, Polonia, Romania

Quarti di finale

Lunedì 5 febbraio

QF1: Serbia - Kazakistan 1-3

QF2: Slovenia - Russia 0-2

Martedì 6 febbraio

QF3: Portogallo-Azerbaijan 8-1

QF4: Ucraina-Spagna 0-1

Semifinali

Giovedì 8 febbraio

SF1: Russia - Portogallo 2-3

SF2: Kazakistan - Spagna 5-5 (d.t.s., Spagna avanti 3-1 ai rigori)

Finali

Sabato 10 febbraio

Finale terzo posto: Russia-Kazakistan 1-0

Finale: Portogallo-Spagna 3-2 (d.t.s.)

Guida per principianti

Che cos'è il futsal?

È il calcio a 5. Ogni squadra è formata da un totale di 14 giocatori, con cambi volanti. Le partite durano 20 minuti effettivi per tempo e il cronometro viene fermato a ogni interruzione di gioco. Date le dimensioni ridotte del campo e gli alti ritmi, sono molto importanti il controllo di palla, la velocità e la tecnica: per questo, grandi calciatori come Hulk, Neymar e Alex Teixeira devono molto al futsal.

Quali squadre sono favorite?

Solo tre nazioni hanno vinto questo torneo: Spagna (1996, 2001, 2005, 2007, 2010, 2012, 2016), Russia (1999) e Italia (2003, 2014). Un'altra favorita è il Portogallo di Ricardinho, considerato il giocatore più forte del mondo.

Il Kazakistan (all'esordio) e la Serbia (da nazione ospitante) sono arrivate in semifinale nel 2016, quindi la Slovenia vuole sicuramente emulare quest'ultima. L'Ucraina ha raggiunto due finali e difficilmente non arriva ai quarti. L'Azerbaigian dà sempre spettacolo e la Romania è un'altra squadra esperta a questo livello. La Polonia si è qualificata per la prima volta dal 2001, mentre la Francia debutta nel torneo dopo aver eliminato a sorpresa la Croazia agli spareggi.

Quali giocatori saranno i protagonisti?

Ricardinho, detto 'O Magico', è al suo quinto torneo ed è famoso per i suoi gol e numeri spettacolari. Il portiere Higuita (Kazakistan) ama partecipare alle azioni offensive, mentre Eder Lima (Russia) e Alex, Miguelín e Raúl Campos (Spagna, 6 reti ciascuno nel 2016) promettono una valanga di gol. Per quanto riguarda le squadre meno favorite, un osservato speciale è il francese Landry N'Gala, autore di una tripletta ai play-off contro la Croazia.