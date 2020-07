È stato confermato il calendario di UEFA Futsal EURO 2018, in programma dal 30 gennaio alla Stožice Arena di Ljubljana. La Slovenia padrona di casa aprirà le danze contro la Serbia sperando di vendicare sconfitta per 5-1 di due anni fa a Belgrado.

Il giorno dopo, la Francia (unica esordiente) giocherà la sua prima gara in un torneo internazionale contro la Spagna campione in carica. Le prime due classificate di ogni girone accedono ai quarti di finale, al via il 5 febbraio.

Gruppo A: Slovenia (nazione ospitante), Italia, Serbia

Gruppo B: Russia, Kazakistan, Polonia

Gruppo C: Portogallo, Ucraina, Romania

Gruppo D: Spagna (campione in carica), Azerbaigian, Francia

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Guarda il trionfo della Spagna nel 2016

Calendario fase finale (orari CET)



Fase a gironi

Martedì 30 gennaio

Gruppo A: Slovenia - Serbia 2-2

Gruppo B: Russia - Polonia 1-1

Mercoledì 31 gennaio

Gruppo C: Portogallo - Romania 4-1

Gruppo D: Spagna - Francia 4-4

Giovedì 1 febbraio

Gruppo B: Polonia - Kazakistan 1-5

Gruppo A: Serbia - Italia 1-1

Venerdì 2 febbraio

Gruppo D: Francia - Azerbaigian 3-5

Gruppo C: Romania - Ucraina 2-3

Sabato 3 febbraio

Gruppo B: Kazakistan - Russia 1-1

Gruppo A: Italia - Slovenia 1-2

Domenica 4 febbraio

Gruppo C: Ucraina - Portogallo (18:00)

Gruppo D: Azerbaigian - Spagna (20:45)

Qualificate al momento: Slovenia, Serbia, Kazakistan, Russia, Portogallo, Ucraina, Azerbaigian

Eliminate al momento: Italia, Polonia, Romania

Quarti di finale

Lunedì 5 febbraio

QF1: Serbia - Kazakistan (18:00)

QF2: Slovenia - Russia (21:00)

Martedì 6 febbraio

QF3: Prima C - Seconda D (18:00 o 21:00)

QF4: Seconda C - Prima D (18:00 o 21:00)

Semifinali

Giovedì 8 febbraio

SF1: QF1 - QF3 (18:00 o 21:00)

SF2: QF2 - QF4 (18:00 o 21:00)

Finali

Sabato 10 febbraio

Finale terzo posto (18:00)

Finale (20:45)