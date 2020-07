Volkswagen mette le ruote a UEFA Futsal EURO 2018

Volkswagen ha consegnato ufficialmente una flotta di 55 veicoli da utilizzare a UEFA Futsal EURO 2018, in programma in Slovenia dal 30 gennaio al 10 febbraio.

La cerimonia segna l'inizio di una nuova partnership tra la UEFA e Volkswagen, Official Mobility Partner per le competizioni UEFA per nazionali nei prossimi quattro anni, a partire da UEFA Futsal EURO. La flotta per il torneo comprende un'ampia gamma di veicoli Volkswagen: Arteon, Tiguan, Passat, Golf, e-Golf e Multivan.

"Il primo grande torneo di questa partnership si disputerà nel nostro paese - ha dichiarato Marko Škriba, brand director di Volkswagen Slovenia -. Questo ci rende molto orgogliosi, perché il calcio si intona molto bene con il nostro marchio. Allo stesso tempo, fornire i veicoli per un evento così importante è una grossa sfida, ma siamo convinti che con la nostra innovativa e attraente gamma di modelli ci riusciremo alla perfezione".