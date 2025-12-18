Storia della Finalissima: le tre edizioni precedenti

Quando la Spagna affronterà l'Argentina in Qatar venerdì 27 marzo 2026 nella Finalissima maschile, sarà la quarta volta che i detentori di EURO incontreranno i loro omologhi sudamericani in una partita organizzata congiuntamente da UEFA e CONMEBOL.

Precedentemente nota come Coppa Artemio Franchi, la sfida si è disputata nel 1985 e nel 1993 prima di essere ripristinata nel 2022. Ciò significa che solo tre capitani hanno sollevato il trofeo: Michel Platini, Diego Maradona e Lionel Messi.

1985: Francia - Uruguay 2-0 (Parigi)

Highlights 1985: Francia-Uruguay

A un anno dalla conquista del primo Campionato Europeo UEFA, la Francia di Henri Michel aggiunge un altro titolo al proprio palmares. Per una volta Platini non va in gol, ma il fuoriclasse francese è decisivo in entrambi i gol, segnati da Dominique Rocheteau (4') e José Touré (56') al Parc des Princes. "Sono stati molto agguerriti", ha detto il centrocampista francese Alain Giresse, "ma noi siamo stati bravi a contrastarli".

1993: Argentina - Danimarca 1-1, 5-4 dcr (Mar del Plata)

1993 highlights: Argentina -Danimarca

Dopo la vittoria a sorpresa a EURO '92, la Danimarca sfiora un'altra impresa quando l'autogol di Néstor Craviotto porta in vantaggio i danesi all'Estadio José María Minella dopo 12 minuti. I padroni di casa pareggiano poco dopo con Claudio Caniggia, che finalizza un'azione corale orchestrata da Maradona, Diego Simeone e Gabriel Batistuta. La partita va ai rigori, dove Peter Schmeichel para il tiro di Caniggia, mentre il suo omologo Sergio Goycochea ne para due, consentendo all'Argentina di sollevare il trofeo.

2022: Italia - Argentina 0-3 (Londra)

Highlights 2022: Italia-Argentina

Lautaro Martínez, Ángel Di María e Paulo Dybala segnano i gol che permettono ai campioni del Sudamerica dell'Argentina di stendere l'Italia a Wembley, trascinata da un grande Messi. "È una vittoria inestimabile", ha detto Martínez dopo che l'Argentina ha portato a 32 il numero di partite senza sconfitte. "Mancano ancora alcuni mesi ai Mondiali e abbiamo delle cose da correggere". La squadra di Lionel Scaloni le ha sicuramente corrette dato che ha poi vinto il Mondiale in Qatar sconfiggendo la Francia in finale.