Finalissima 2026, Spagna-Argentina: guida completa

Cosa è la Finalissima?

La partita vedrà affrontarsi i campioni d'Europa e del Sud America, ovvero la Spagna, vincitrice di UEFA EURO 2024, e l'Argentina, vincitrice della Copa América 2024. L'Argentina è anche campione del mondo e detentrice della Finalissima, grazie al successo per 3-0 sull'Italia nel 2022.

Quando si giocherà la Finalissima 2026?

La Finalissima 2026 si svolgerà venerdì 27 marzo 2026. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 21:00 locali, ovvero le 19:00 CET e le 15:00 in Argentina.

Dove si giocherà la Finalissima 2026?

La Finalissima 2026 si svolgerà allo stadio Lusail in Qatar. La struttura è stata costruita per i Mondiali FIFA 2022 e ha ospitato quattro partite dell'Argentina, compresa la vittoria contro la Francia in finale.

Edizioni precedenti Questa sarà la quarta sfida tra i campioni d'Europa e quelli del Sudamerica in una partita organizzata congiuntamente da UEFA e CONMEBOL. Ciò significa che solo tre capitani hanno sollevato il trofeo: Michel Platini, Diego Maradona e Lionel Messi. 1985: Francia - Uruguay 2-0 (Parigi)

1993: Argentina - Danimarca 1-1, 5-4 dcr (Mar del Plata)

2022: Italia - Argentina 0-3 (Londra)

Chi giocherà nella Finalissima 2026?

La Spagna si è qualificata alla Finalissima grazie alla vittoria del titolo europeo in Germania nel 2024, quando ha battuto l'Inghilterra per 2-1 nella finale di Berlino e conquistato il titolo per la quarta volta.

L'Argentina ha difeso con successo il titolo della Copa América negli Stati Uniti nel 2024, aggiudicandosi il trofeo per la sedicesima volta, un record, battendo la Colombia per 1-0 dopo i tempi supplementari nella finale disputata in Florida.

Gli highlights della finale: Spagna - Inghilterra 2-1

Dove guardare la Finalissima 2026?

Le informazioni su dove guardare la Finalissima appariranno qui una volta annunciate. È possibile seguire la competizione sull'app UEFA EURO e Nations League, compresi gli aggiornamenti in tempo reale sulle partite.

Come posso acquistare i biglietti per la Finalissima 2026?

Le informazioni sui biglietti per la Finalissima saranno pubblicate qui non appena saranno disponibili.

Qual è il format della Finalissima? Ci sarà il VAR?

La Finalissima è una partita secca che si gioca sui 90 minuti. Non sono previsti tempi supplementari, quindi se il risultato è in parità alla fine dei tempi regolamentari si passa direttamente ai calci di rigore. L'arbitro verrà designato congiuntamente dalle due confederazioni. Saranno utilizzati il Video Assistant Referee (VAR), la goal-line technology e la tecnologia del fuorigioco semiautomatico (SAOT).

Come è fatto il trofeo della Finalissima? Il trofeo CONMEBOL-UEFA è realizzato in ottone e rivestito in argento, è alto 45 cm e pesa 8,5 kg. La forma e il design sono molto simili a quelli della prima edizione del 1985.

Perché è stata introdotta la Finalissima?

La partita rientra nell'ampliamento della collaborazione tra UEFA e CONMEBOL, che comprende il calcio femminile, il futsal, le categorie giovanili, lo scambio di arbitri e i programmi di formazione tecnica.

L'incontro è stato concordato dopo che UEFA e CONMEBOL hanno firmato un protocollo d'intesa rinnovato e ampliato il 15 dicembre 2021.