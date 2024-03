Finali spareggi per EURO 2024: Polonia, Ucraina e Georgia volano in Germania

Polonia, Ucraina e Georgia hanno staccato gli ultimi biglietti per la fase finale di EURO 2024 dopo i successi nelle finali di spareggio per la fase finale di questa estate in Germania.

UEFA.com vi racconta le partite di martedì.

I gironi di EURO 2024 Gruppo A: Germania, Scozia, Ungheria, Svizzera

Gruppo B: Spagna, Croazia, Italia, Albania

Gruppo C: Slovenia, Danimarca, Serbia, Inghilterra no

Gruppo D: Polonia, Paesi Bassi, Austria, Francia

Gruppo E: Belgio, Slovacchia, Romania, Ucraina

Gruppo F: Turchia, Georgia, Portogallo, Cechia

L'esultanza della Polonia per la vittoria ai rigori contro il Galles Getty Images

Wojciech Szczęsny para l'ultimo rigore e la Polonia raggiunge la quinta fase finale consecutiva di EURO dopo un'avvincente finale a giocata a Cardiff. Per i padroni di casa sbaglia solo Daniel James mentre tutti gli altri marcatori trasformano il proprio tiro dal dischetto.

Statistica: la Polonia è imbattuta contro il Galles da dieci partite (V7 P3), dopo aver perso nella prima gara in assoluto tra le due formazioni nel 1973 a Cardiff.

L'Ucraina si è qualificata alla sua quarta fase finale EURO consecutiva Getty Images

L'Ucraina vince in rimonta grazie al gol di Mykhailo Mudryk nei minuti finali e stacca il pass per la fase finale in Germania.

Dopo essere andata sotto alla mezz'ora per il gol di Albert Gudmundsson, l'Ucraina trova il pari solo nella ripresa con Viktor Tsygankov (nonostante un gol annullato dal VAR a Roman Yaremchuk per fuorigioco) su assist di Sudakov. Quando la sfida sembrava destinata ad andare ai supplementari, a sei minuti dalla fine Sudakov confeziona il secondo assist della serata servendo il pallone del 2-1 a Mudrik che non sbaglia.

Statistica: l'Ucraina ha perso due delle ultime 20 partite di qualificazione a EURO (V13 P5).

L'esultanza della Georgia dopo la vittoria ai rigori AFP via Getty Images

La Georgia si qualifica per la sua prima fase finale di un torneo internazionale dopo il successo a Tbilisi ai calci di rigore contro la Grecia, vincitrice di EURO 2004.

Dopo uno 0-0 combattuto, con occasioni da entrambi le parti, che resiste nei tempi regolamentari e supplementari, ai rigori sbagliano per la Grecia il capitano Tasos Bakasetas e Giorgos Giakoumakis, mentre per la Georgia segnano tutti tranne Georges Mikautadze. Per la Georgia, Nika Kvekveskiri trasforma il rigore decisivo che manda in estasi i tifosi di casa.

Statistica: la Georgia non ha perso in casa contro la Grecia per la prima volta nella sua storia

