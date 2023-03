Spesso, l'esuberanza dei giovani è associata all'ingenuità e agli errori di inesperienza. Alcuni giocatori, però, danno il meglio quando entrano subito in azione. Gli ex attaccanti e leggende di Galles e Inghilterra, Gareth Bale e Wayne Rooney, sono due esempi: il gallese ha firmato il suo primo gol in nazionale meno di tre mesi dopo il suo 17° compleanno.

Ecco i più giovani calciatori della storia delle qualificazioni EURO ad aver segnato, quattro dei quali in gol prima dei 18 anni.

Wayne Rooney a 17 anni e 317 giorni ha segnato alla Macedonia del Nord AFP via Getty Images

Chi sono i più giovani marcatori nelle qualificazioni a EURO?

Gareth Bale

Galles - Slovacchia 1-5, 07/10/2006

Età: 17 anni e 83 giorni

Il primo gol di Gareth Bale in nazionale ha un sapore agrodolce. Con il Galles in svantaggio per 2-0, Bale entra al 37' e segna su punizione, riaccendendo le speranze del Galles e diventando il più giovane marcatore nella storia della sua nazione. Tuttavia, la sconfitta per 5-1 mette in salita le speranze di qualificazione della sua squadra a UEFA EURO 2008 dopo appena due partite.

Il giovane Bale aveva appena iniziato la sua avventura nella prima squadra del Southampton FC quando il Ct John Toshack lo convoca in nazionale. "Questo ragazzo è un giocatore vero - aveva commentato il capitano Craig Bellamy del futuro giocatore più costoso del mondo e asso del Real Madrid dopo lo splendido gol dell'attaccante. "Sarà il nostro punto di forza per i prossimi 14-15 anni". Non aveva torto.

Levan Mchedlidze

Georgia - Scozia 2-0, 17/10/2007

Età: 17 anni e 207 giorni

Mchedlidze, figlio del portiere della Dinamo Tbilisi nonché vincitore della Coppa delle Coppe del 1981, Karlo Mchedlidze, si trasferisce in Italia all'età di 14 anni e viene soprannominato "l'Ibrahimović georgiano" durante il suo prestito al Palermo dall'Empoli, dove gioca per 13 stagioni. Il caso vuole che l'attaccante fa il suo esordio in nazionale proprio contro gli Azzurri, prima di segnare contro la Scozia nella sua seconda partita.

"Subito dopo la partita con la Scozia sono tornato a Empoli e sembrava che ogni tifoso mi conoscesse", ha dichiarato Mchedlidze, che ha segnato solo tre gol con la propria nazionale, a UEFA.com. "Grazie a questo gol sono diventato famoso anche nel mio Paese. È stato un momento indimenticabile della mia vita".



Ben Sahar

Israele - Estonia 4-0 , 28/03/2007

Età: 17 anni e 230 giorni

Dopo soli 11 minuti dal suo ingresso in campo nel secondo tempo, Sahar si presenta con un gol, il terzo di Israele nel 4-0 sull'Estonia. L'attaccante, all'epoca in forza al Chelsea, raccoglie un filtrante di Idan Tal e scavalca il portiere Mart Poom in uscita. Uno scenario da sogno che diventa ancora più bello tre minuti più tardi, quando raccoglie una palla vagante al limite dell'area e lascia partire un tiro che si insacca proprio all'angolino.

L'allenatore di Israele, Dror Kashtan, dice: "Sahar ha sicuramente talento. Ho seguito i suoi progressi per diversi anni e questo è il motivo per cui sta avendo la sua occasione". Ha giocato 44 partite con Israele, segnando otto reti.

Wayne Rooney

Macedonia del Nord - Inghilterra 1-2, 06/09/2003

Età: 17 anni e 317 giorni

I padroni di casa passano in vantaggio con Georgi Hristov, ma l'Inghilterra va a caccia di punti preziosi per la qualificazione diretta in Portogallo e prima della fine del primo tempo trova il pari col diciassettenne Rooney: calcio d'angolo di David Beckham, deviazione di testa di Emile Heskey verso l'accorrente attaccante dell'Everton che di prima la insacca dal limite dell'area. Con questo gol, Rooney diventa il più giovane marcatore di sempre dell'Inghilterra.

Il Ct Sven Goran Eriksson dopo la partita dice: "Il talento e la qualità sono evidenti. Ovviamente ha ancora tanto da imparare, ma se le cose vanno come devono, arriverà molto lontano". E in effetti ne ha fatta di strada dato che è diventato il miglior marcatore di sempre di Manchester United e Inghilterra, almeno prima che Harry Kane gli togliesse lo scettro di capocannoniere della nazionale.

Christian Benteke si congratula con Yari Verschaeren dopo il suo primo gol con il Belgio BELGA/AFP via Getty Images

Yari Verschaeren

Belgio - San Marino 9-0, 10/10/2019

Età: 18 anni e 90 giorni

"Sarà interessante vedere un diciottenne tra coloro che hanno già più di 100 presenze", ha dichiarato il tecnico Roberto Martínez in vista del suo debutto contro la Scozia un mese prima di questo incontro. "Tutto il calcio belga deve essere felice di avere di nuovo un tale talento. È il futuro del calcio belga".

Al centrocampista, alla sua seconda presenza in nazionale, bastano 27 minuti per farsi notare e capitalizzare un'azione. Verschaeren entra in area e viene steso da Cristian Brolli: è calcio di rigore. Il giovane talento dell'Anderlecht non mostra alcun nervosismo, raccoglie il pallone e spiazza il portiere Simone Benedettini. In vista delle qualificazioni a UEFA EURO 2024, tuttavia, questo rimane attualmente il suo unico gol con il Belgio.

Gli altri nella top ten...

Zoran Filipović

Germania Est - Jugoslavia 1-2, 09/05/1971

Età: 18 anni e 92 giorni

Robbie Keane dopo il gol della Repubblica d'Irlanda contro Malta Sportsfile

Robbie Keane

Repubblica d'Irlanda - Malta 5-0, 14/10/1998

Età: 18 anni e 98 giorni

Josef Jurkanin

Cecoslovacchia - Turchia 3-0, 18/06/1967

Età: 18 anni e 105 giorni

Norman Whiteside

Irlanda del Nord - Austria 3-1, 21/09/1983

Età: 18 anni e 137 giorni

Vaclav Kadlec

Liechtenstein - Cechia 0-2, 12/10/2010

Età: 18 anni e 145 giorni