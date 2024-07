Cinque grandi finali, con le vittorie di Paesi Bassi, Francia e Spagna

L'Olympiastadion di Berlino ospiterà la 17esima finale di UEFA EURO domenica 14 luglio 2024, concludendo un mese ricco di emozioni.

Dalla nascita del torneo nel 1960 ci sono state alcune finali indimenticabili: UEFA.com rivive le cinque più belle.

Highlights finale EURO 1988: URSS - Paesi Bassi 0-2

Gullit 32', Van Basten 54'

Olympiastadion, Monaco

I Paesi Bassi vincono il loro primo e unico titolo battendo l'URSS, ma la partita di Monaco sarà ricordata per sempre per una magia di Marco van Basten, tre volte Pallone d'Oro.

"Mi è arrivata la palla da Arnold Muhren e ho pensato: 'OK, posso stopparla e provare a fare qualcosa con tutti questi difensori, oppure faccio la cosa più semplice: rischiare e tirare", racconta Van Basten a proposito del suo fenomenale gol al volo da posizione angolatissima che ha portato gli Orange sul 2-0. È stato senza dubbio il gol più bello nella storia di una finale EURO, che ha dato seguito al potente gol di testa di Ruud Gullit nel primo tempo e ha regalato alla squadra la loro giornata più memorabile.

Highlights finale EURO 1992: Danimarca - Germania 2-0

Jensen 18', Vilfort 78'

Ullevi, Göteborg

A EURO '92, non molti danno una chance alla Danimarca, chiamata a sostituire la Jugoslavia all'ultimo minuto. Eppure, gli scandinavi ribaltano i pronostici e riescono prima a superare il girone, poi a battere i Paesi Bassi campioni uscenti ai rigori in semifinale e a sorprendere la Germania in finale con i gol di John Jensen e Kim Vilfort.

Gli stessi giocatori stentano a crederci, come ricorda il portiere Peter Schmeichel: "Ce ne siamo resi conto solo quando siamo arrivati a Copenhagen a festeggiare con il resto del paese. È lì che abbiamo pensato: 'L'abbiamo fatto per davvero, non è un sogno'".

Highlights finale EURO 2000: Francia - Italia 2-1

Wiltord 90', Trezeguet 103'; Delvecchio 55'

Stadio Feijenoord 'De Kuip', Rotterdam

"Una follia assoluta, attaccavamo a testa bassa... è stato un gol splendido". È così che David Trezeguet descrive il gol che ha permesso alla Francia di vincere EURO 2000 e diventare la prima detentrice della Coppa del Mondo a trionfare nel torneo.

L'Italia si era portata in vantaggio nel secondo tempo con una rete dalla corta distanza di Marco Delvecchio, ma il pareggio in extremis di Sylvain Wiltord porta la gara ai tempi supplementari. Con la rete di Trezeguet, la finale di EURO viene decisa al golden gol per la seconda volta consecutiva dopo quella tra Germania e Cechia del 1996.

Highlights finale EURO 2004: Portogallo - Grecia 0-1

Charisteas 57'

Estádio do SL Benfica, Lisbona

Una delle più grandi sorprese dell’era moderna vede la Grecia battere il Portogallo davanti al suo pubblico. La laboriosa squadra di Otto Rehhagel vince contro giocatori del calibro di Cristiano Ronaldo, Luís Figo e Deco grazie a un perentorio colpo di testa di Angelos Charisteas su calcio d'angolo.

Il capitano Theodoros Zagorakis riassume il clima a fine gara: "Quando l'arbitro ha fischiato la fine, era come se le luci si fossero spente: ho un vuoto di memoria, ma penso di aver sorriso come un ebete per non so quanti minuti. Sono stati momenti incredibili".

Highlights finale EURO 2012: Spagna - Italia 4-0

David Silva 14', Jordi Alba 41', Torres 84', Mata 88'

NSC Olimpiyskiy, Kiev

Dopo aver vinto EURO 2008 e la Coppa del Mondo FIFA 2010, la Spagna mette a segno una tripletta senza precedenti e conferma il proprio posto tra le migliori nazionali di tutti i tempi con una schiacciante vittoria sull'Italia in Ucraina.

L'undici di Vicente del Bosque domina per tutto l'incontro. Il gol più bello nasce da Xavi Hernández, che serve un preciso passaggio filtrante per Fernando Torres. Altruisticamente, l'attaccante appoggia per Juan Mata, che infligge il colpo di grazia nel finale".

"È una grande epoca per il calcio spagnolo e un grande momento per tutta la nostra gente", commenta al termine un orgoglioso Del Bosque.