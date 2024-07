Paesi Bassi - Inghilterra, anteprima semifinale EURO 2024: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Paesi Bassi e Inghilterra si affronteranno mercoledì 10 luglio nella semifinale di UEFA EURO 2024.

Paesi Bassi - Inghilterra in breve Quando: mercoledì 10 luglio (21:00 CET)

Dove: BVB Stadion Dortmund, Dortmund

Cosa: semifinale UEFA EURO 2024

Come seguirla: clicca per il prepartita e la copertura in diretta

Dove guardare Paesi Bassi - Inghilterra in TV

Scopri dove guardare le partite di UEFA EURO 2024 in TV e streaming.

Guida alla partita

Per la seconda volta in cinque anni, queste due grandi nazioni calcistiche si incontrano in semifinale; l'ultima vittoria è stata dei Paesi Bassi, 3-1 ai supplementari in Nations League nel 2019. Non sarebbe una sorpresa se questo incontro tanto atteso andasse ai tempi supplementari, perché cinque degli ultimi otto confronti diretti sono terminati in parità dopo 90 minuti.

Highlights semifinale 2019: la vittoria dei Paesi Bassi contro l'Inghilterra

"Mercoledì sarà una grande serata tra due grandi nazioni, una serata storica", aveva detto Ronald Koeman dopo che la sua squadra ha riconquistato una semifinale che mancava dal 2004. L'Inghilterra, per contro, arriva a questo turno per la seconda edizione consecutiva del torneo. "Se continuiamo a dimostrare questo spirito di squadra, possiamo arrivare alla fine e vincere", ha detto il difensore Ezri Konsa dopo i calci di rigore contro la Svizzera. In ogni caso, la sfida si preannuncia molto equilibrata.

Probabili formazioni

Paesi Bassi: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Simons, Reijnders; Malen, Depay, Gakpo

Inghilterra: Pickford; Walker, Stones, Guéhi; Saka, Mainoo, Rice, Shaw; Bellingham, Foden; Kane

De Vrij elogia il miglioramento nel secondo tempo

Il cammino verso la semifinale

Paesi Bassi



Gruppo D

2-1 - Polonia (Gakpo 29', Weghorst 83'; Buksa 16')

0-0 - Francia

2-3 - Austria (Gakpo 47', Depay 75'; Malen aut. 6', Schmid 59', Sabitzer 80')

Ottavi di finale

3-0 - Romania (Gakpo 20', Malen 83' 90'+3)

Quarti di finale

2-1 - Turchia (De Vrij 70', Mert Müldür aut. 76'; Samet Akaydin 35')

Inghilterra

Gruppo C

1-0 - Serbia (Bellingham 13')

1-1 - Danimarca (Kane 18'; Hjulmand 34')

0-0 - Slovenia

Ottavi di finale

2-1 dts - Slovacchia (Bellingham 90'+5, Kane 91'; Schranz 25')

Quarti di finale

1-1 dts 5-3 dcr - Svizzera (Saka 80'; Embolo 75')

Gol storici in semifinale di EURO

L'opinione dal campo

Ronald Koeman, Ct Paesi Bassi: "È qualcosa di speciale per tutta la nazione; siamo piccoli, ma siamo in semifinale con Inghilterra, Francia e Spagna. Siamo molto orgogliosi. Abbiamo dovuto soffrire, ma avere la possibilità di giocare in semifinale è un grande successo".

Gareth Southgate, Ct Inghilterra: "La nostra intenzione è giocare con la palla, ma ci sono avversari che cercano di fermarti. La squadra è sotto pressione fin dall'inizio e ha fatto benissimo. Al momento non riusciamo a segnare molto, ma nelle ultime tre partite abbiamo giocato contro cinque difensori. Siamo arrivati alla terza semifinale in quattro tentativi, ma non vogliamo che finisca qui".