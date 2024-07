Kolo Muani sullo spirito di squadra della Francia e sulla sfida contro la Spagna

Il successo contro il Portogallo venerdì sera è stato un importante segnale per la Francia. Con i quarti di finale senza un vincitore dopo 90 minuti, i francesi avevano comprensibilmente paura di uscire dato che in ognuna delle tre precedenti occasioni in cui un incontro a eliminazione diretta di una fase finale era andato ai tempi supplementari, i transalpini erano usciti.

Ma, come si suol dire, la fortuna aiuta gli audaci e il coraggio è stato il comune denominatore quando gli uomini di Didier Deschamps hanno tirato i rispettivi calci di rigore. Una percentuale di conversione del 100% ha sancito la prima vittoria ai rigori della squadra dai quarti di finale della Coppa del Mondo del 1998. Probabilmente i Bleus non hanno ancora dato il massimo in questo torneo, ma con la prima vittoria ai rigori dopo 26 anni e una potenziale finale di EURO il 14 luglio (giorno della presa della Bastiglia), i segnali sono tutti positivi.

Le ultime su Spagna-Francia

Eppure la Francia non sarebbe qui se non fosse stato per Randal Kolo Muani. Il suo ingresso al 62° minuto della partita degli ottavi di finale contro il Belgio ha cambiato le sorti della gara, e alla fine è stato il suo tiro deviato da Jan Vertonghen a regalare la vittoria alla sua squadra.

EURO2024.com ha intervistato l'attaccante del Paris, che ha parlato della semifinale di martedì a Monaco contro una Spagna che promette di essere il più grande banco di prova per i Bleus.

Dembélé sulla vittoria al cardiopalma della Francia

Raccontaci della vittoria ai rigori contro il Portogallo

È una bella sensazione raggiungere le semifinali e siamo molto orgogliosi della partita che abbiamo giocato. Siamo stati bravi in difesa e, anche se non siamo riusciti a segnare, abbiamo tenuto duro fino alla fine e siamo stati bravissimi ai rigori.

Avete dovuto dimostrare ancora una volta molto carattere. Quanto è grande la forza di questa Francia?

Il carattere è sempre stato la nostra forza; siamo tutti forti e molto sicuri di noi stessi. Siamo uniti e questo è molto importante per noi. È questo che ci porterà in fondo al torneo.

Come si spiega il successo di questa difesa quasi impenetrabile?

Difendiamo tutti insieme, lottiamo insieme e diamo tutto l'uno per l'altro, come è successo fin dall'inizio del torneo. Questa è la chiave del nostro successo.

La Francia non sarebbe qui senza il tuo ingresso contro il Belgio; quanta fiducia ti ha dato quel momento?

È merito di tutti, non solo del mio ingresso in campo. È la mentalità del gruppo, abbiamo giocato una grande partita. Ho cercato di portare un po' di freschezza e il gruppo mi ha aiutato a segnare il gol. Abbiamo vinto insieme.

Cosa ne pensi di questa Spagna?

È un'ottima squadra, sarà una partita molto bella. Saremo pronti. Tutta la squadra sarà pronta. Non abbiamo paura di nessuno, siamo molto fiduciosi e solidi. Sappiamo che hanno tante qualità, ma noi siamo un gruppo molto unito. Questo ci farà andare in finale.